Katopodis llamó a movilizarse por Cristina Kirchner: "Lo que puede pasar es grave"

El ministro de Obras Públicas afirmó que el Frente de Todos está "expectante" de la sentencia que se conocerá el martes en el marco del juicio denominado Vialidad y consideró necesario el apoyo en las calles.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó hoy que el Frente de Todos (FdT) está "expectante" de la sentencia que se conocerá el martes en el marco del juicio denominado Vialidad en el que se juzga a Cristina Fernández de Kirchner, y consideró la posibilidad de "expresarse en las calles porque lo que puede pasar es grave", en relación a una posible condena a la Vicepresidenta.



El Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el próximo 6 de diciembre el veredicto en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz que se sigue a 13 acusados, entre ellos la vicepresidenta. "Estamos expectantes de la sentencia. Esta claro que tenemos que tener la decisión de expresarnos en las calles porque lo que puede pasar esta semana es grave. Está en juego cuánto se puede avanzar sobre nuestra gente", advirtió el ministro esta mañana en declaraciones para El Destape Radio.





En ese marco, consideró que la sentencia busca "reescribir la historia y eliminar al peronismo" para poder "avanzar sobre la gente". "Entramos en un mes muy delicado por lo que va a pasar con la sentencia. Ellos tienen una receta vieja: reescribir la Historia y eliminar al peronismo. Necesitan que esto se termine rápido, no van a tolerar que la economía siga creciendo y se siga recuperando el salario. Lo que está en juego va más allá de un proceso judicial, es cuánto pueden avanzar sobre nuestra gente", planteó Katopodis.

Asimismo, el ministro consideró que Cristina Kirchner es "la única ciudadana argentina que tiene que probar su inocencia" y expresó que "no la juzgan por lo que hizo mal, sino por lo que hizo bien".



Por otro lado, Katopodis explicó que la oposición busca "romper el acuerdo básico de la democracia que es respetar al que gana" y agregó: "Nos subestimaron, empujaron una devaluación, intentaron dividirnos pero no lo lograron y ahora encuentran un peronismo competitivo y con muchas posibilidades para 2023". En este sentido, indicó que "como no pueden hablar de lo que hicieron cuando gobernaron porque lo hicieron muy mal", entonces "no les queda otra que ser muy agresivos y muy intolerantes".



Finalmente, el ministro de Obras Públicas afirmó que "hay que poner la energía en la militancia y en la unidad interna del Frente de Todos" y de esta manera "la cosa se va a acomodar". Para el ministro "el peronismo está unido y hay un ADN mucho más importante de lo que muchos creen".