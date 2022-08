Cristina Kirchner desnudó un nuevo vínculo entre el prófugo "Pepin" Rodríguez Simón y el fiscal Luciani

La Vicepresidenta publicó un mensaje en los obituarios del diario La Nación de 2011 en el que el operador macrista envió sus condolencias por el fallecimiento del hermano de la esposa del fiscal que solicitó para ella una condena de 12 años de prisión.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner desnudó este miércoles otro vínculo entre el operador judicial macrista Fabián "Pepin" Rodriguez Simon, actualmente prófugo en Uruguay, y el fiscal Diego Luciani, uno de los acusadores de la ex mandataria en la causa Vialidad.

El día después de su alegato por Youtube, dado que la justicia no le dejó hacer su descargo, CFK publicó en su Twitter un mensaje de condolencias de Rodríguez Simón en el diario La Nación por el fallecimiento del hermano de la esposa de Luciani, quien el lunes pidió para la vicepresidenta una condena a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

"Mirá el obituario de La Nación de mayo del 2021. 'Pepín' Rodríguez Simón, prófugo de la justicia en Uruguay por la causa de la Mesa Judicial macrista, envía sus condolencias por el fallecimiento del hermano de la esposa del fiscal Luciani. Todo sigue haciendo juego con todo", lanzó Fernández de Kirchner con la imagen de la publicación. El obituario reza: "de ABELLEYRA, Manuel q.e.p.d. - Fabián Rodríguez Simón y familia despiden al querido Manu y acompañan con cariño a Ana y los chicos".

Cristina contra Luciani y Clarín

En su exposición por redes sociales en el marco de la causa Vialidad, la Vicepresidenta acusó al fiscal Luciani de no leer ni siquiera las pruebas que presentó debido a que incriminaban a empresarios vinculados al ex presidente Mauricio Macri como Nicolás "Niki" Caputo.

"Además de mentiras y de ficciones, no leen las pruebas que recaban: el fiscal Luciani dijo que durante meses leyó el desgrabado del teléfono de José López. Mi sorpresa cuando encuentro a las 6.000 páginas del desgrabado, tiene mensajes de (el ex secretario de Obras Públicas) José López con Nicolás Caputo, el 'hermano' de Mauricio Macri", señaló la ex mandataria

En el mensaje además agregó: "-"Luciani dice que pasó meses mirando las conversaciones, no vio lo mensajes de Caputo a José López por las redeterminaciones de precios. A Caputo lo debe conocer por los vestuarios de Los Abrojos, la quinta de Macri donde jugaban al fútbol. ¿por eso no lo habrá investigado?".

Cuál es la situación de Pepín Rodríguez Simón

En julio, un Tribunal de Apelaciones de Uruguay rechazó la solicitud de refugio político que había presentado Rodríguez Simón, quien fuera el operador judicial de Mauricio Macri cuando fue presidente argentino.

"Pepín" es investigado por la justicia argentina por "extorsión" y está prófugo en Uruguay desde el 8 de diciembre de 2020 (hace 580 días). Con esta decisión judicial, el también llamado "cerebro jurídico de Cambiemos" quedó al borde de la extradición a nuestro país.

El juicio de extradición a Argentina fue solicitado por la jueza María Servini. Cuando se llegue a esa instancia, el mismo estará a cargo de la jueza encargada del caso, Adriana Chasarián. Pese a su condición de prófugo, "Pepín" participó de una reunión del Parlasur, hecho que fue repudiado por el Cuerpo, incluso desde Juntos por el Cambio.