Alberto Fernández: "Cristina es una mujer honesta"

Luego de que los fiscales de la causa Vialidad pidieran la pena de prisión para Cristina, el Presidente defendió a la vice y denunció que la justicia "se parece mucho más a una justicia de la monarquía que de la democracia".

El presidente Alberto Fernández sostuvo que "Cristina no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen", en referencia al pedido de condena por asociación ilícita en el marco de la causa Vialidad. En diálogo con A Dos Voces en TN, Alberto fue consultado por la posibilidad de indultar a la vicepresidenta Cristina Kirchner y lanzó: "Vi el tuit de Parrilli con lo cual debo entender que la que no quiere pensar en un indulto es Cristina".

Alberto sostuvo que siempre tuvo la misma postura en relación a la figura del indulto y opinó: "El indulto es una rémora que ha quedado en la Constitución Nacional, es una rémora de la monarquía". Alberto, sin embargo, dijo que ese análisis crítico al indulto supone que el funcionamiento de una justicia en un sistema republicano que "funciona a pleno" y agregó: "Pero la verdad es que nosotros tenemos una justicia que se parece mucho más a una justicia de la monarquía que de la democracia, porque es una justicia selectiva que se aplica en favor de poderosos, donde los poderes facticos influyen y operan".

"En esta causa Cristina no tiene nada que ver no tengo ninguna duda", aseveró Alberto y agregó: "Cristina es una mujer honesta, no ha participado en nada de lo que le están diciendo". Alberto apuntó contra los periodistas y dijo que "todo el día hablaron del indulto" porque "han logrado establecer una condena mediática". Alberto pidió atender lo que está pasando con la justicia y sostuvo que el juicio de Vialidad "es un disparate jurídico" y agregó: "Este hecho ya fue juzgado". Además, Alberto pidió que haya un sistema judicial "realmente independiente" y donde se pueda conocer los bienes y patrimonios de los jueces.

"La primera que no cultiva la violencia es Cristina", dijo Alberto al ser consultado por las movilizaciones en favor de la Vicepresidenta y apunto: "Con respeto, pero en este canal cortaban la pantalla al medio pasaban a Luciani y a la casa de Cristina en vivo". "Revisen cómo funcionan", les dijo Alberto y recordó que los primeros que fueron a la casa de la Vicepresidenta fueron los que estaban en su contra y que fueron a insultarla. "Esa lógica del insulto no se soporta más en la Argentina", agregó.

El lunes terminaron los alegatos de los fiscales generales Diego Luciani y Sergio Mola en la causa Vialidad y pidieron la pena de prisión de 12 años para la Vicepresidenta y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Cristina, a quien le negaron el derecho a la defensa luego de que los fiscales introdujeran pruebas nuevas, había denunciado en julio pasado que la Corte Suprema tiene una sentencia "escrita y firmada" en su contra por la causa de la obra pública en Santa Cruz.

Luego de que le negaran la posibilidad de defenderse, Cristina dio un extenso discurso a través de su canal de YouTube donde dio a conocer las pruebas sobre el armado de causas en su contra y denunció que la intención real del Lawfare es la de "desestabilizar a los gobiernos populares". Su exposición duró más de una hora y media y fue seguida por más de 58.000 usuarios.