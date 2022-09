Lago Escondido: la Justicia falló en contra del millonario inglés amigo de Macri

Jueces de la justicia rionegrina ratificaron el fallo del magistrado Cuello, en febrero de 2013. Sostienen que el Estado provincial debe gestionar la apertura del camino.

Los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche ratificaron la sentencia del 2013, luego de varios años analizando el expediente, y ordenaron la apertura del camino Tacuifí -lindero a la Ruta Nacional N° 40- para lograr el acceso a Lago Escondido. La resolución fue firmada por los jueces Marcela Pájaro y Jorge Serra con el voto en disidencia del juez Federico Corsiglia durante el lunes 12 de septiembre.

Dicho fallo confirma la sentencia emitida previamente por el magistrado Carlos Marcelo Cuello, en febrero del 2013. En aquel momento, el juez había ordenado al Estado provincial de Río Negro que realice los trabajos que fueran necesarios para garantizar el tránsito hasta dicho lago por el camino que nace en el paraje El Foyel y que quedó cercado por la propiedad del magnate inglés Joe Lewis. Se había otorgado, en aquel momento, un plazo de 90 días para cumplir.

La orden de Cuello fue apelada por la provincia y por Hidden Lake S.A. (propiedad de Lewis). El poederoso Lewis, amigo del expresidente Mauricio Macri, tiene múltiples propiedades a nivel mundial. Durante la década del '90, el hombre de 85 años compró una estancia y generó un espacio de 12 mil hectáreas alrededor de dicho largo. Tras varias denuncias, se vio obligado a generar un camino público hacia el espejo de agua pero el acceso sigue siendo muy complejo.

En el fallo del magistrado se señala que "los lagos son públicos" y que "para acceder a ellos debe permitir el paso aunque sea proopiedad privada". En respuesta, Lewis desacató la decisión y arremetió contra la Justicia organizando operaciones, aprietes y recusando a jueces como el caso de Erika Fontela (quien ordenó avanzar con la apertura).

Por otra parte, en el expediente intervino el Superior Tribunal de Justicia y también se intentó que la causa pase a la órbita de la Justicia Federal. "Se trata de una causa sensible y de enorme repercusión pública pero que a la vez impone a los organismos inferiores, descifrar y armonizar una serie de resoluciones del Superior Tribunal que dejaron abiertos amplios márgenes interpretativos", sostuvo la magistrada Pájaro. Al mismo tiempo, sostuvo que el sendero de montaña "dista mucho de satisfacer el libre acceso" a las costas.

Por último, la jueza ratifica que si bien existen particulares con propiedades es el Estado provincial quien debe gestionar cómo dar cumplimiento a la medida que ordena abrir dicho camino para la libre circulación. Mientras tanto, desde febrero del 2017, se realiza en Río Negro la "Marcha por la Soberanía de Lago Escondido" donde se pide por un rápido accionar de la Justicia y un actuar real de la provincia frente a la compra fraudulenta. En la última movilización, el grupo de personas que marcharon fueron agredidos.

"El lago no es propiedad de nadie, es propiedad pública. Hay que facilitar el acceso al lago. La solución que proponen los dueños del campo no parece ser razonable de ninguna manera", cuestionó el presidente Alberto Fernández hace unos meses. Y agregó: "Lo que hablamos es de ver de pensar en construir en algún momento un camino que conduzca al lago y el dueño del campo está obligado a aceptarlo, porque es una servidumbre del paso obligado, porque no hay otra forma de llegar al lago".