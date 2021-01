El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, encabezó junto al presidente Alberto Fernández el acto central de Capitales Alternas y la reunión del Gabinete Federal que se realizó en la ciudad de Chilecito. En ese marco, el gobernante manifestó su agradecimiento por la mirada federal del gobierno nacional. “Lo que usted planteó de ser el presidente más federal de la República Argentina, creo que lo está demostrando”, aseguró.

Luego de la firma de importantes convenios que beneficiarán a la provincia en diferentes materias, Quintela agradeció la presencia del mandatario, miembros del gabinete nacional, gobernadores del Norte Grande, autoridades provinciales, municipales y legislativas.



En referencia a las actividades, consideró que se pudo "compartir un día de trabajo muy fructífero", a su vez, destacó la calidez y la escucha del equipo de Gobierno nacional que recorrió el suelo chileciteño. “Quiero hacer mención de lo que el Papa manifestó y tiene que ver con tender puentes de fraternidad, hermandad, amor, cariño, puentes de empatía entre todos los argentinos para que podamos entre todos construir y reconstruir nuestra Patria”, enfatizó el gobernador riojano.



Asimismo, Quintela se dirigió al Presidente y aseveró: "Lo que usted planteó de ser el presidente más federal de la República Argentina, creo que lo está demostrando”.



A su vez, manifestó sentirse "orgulloso de pertenecer a un proyecto político que convoca a todos los argentinos; que no hace distinción de banderías políticas, y tiene una definición clara de cuál es el rumbo y los objetivos que se han planteado. Además incluye a cada uno de los argentinos”.



"Me siento orgulloso de pertenecer a este norte que tiene asimetrías muy marcadas con el centro del país y no estamos hablando en contra de nadie. Hay un federalismo que si bien está establecido y lo señala la Constitución de la Nación en la práctica no fue así", replicó el gobernador.

Rememoró, en esa línea, que "el federalismo perdió la penúltima batalla en el Pozo de Vargas y la última la estamos dando con usted Presidente para recuperar el federalismo en la República Argentina". A su vez, hizo hincapié en que “Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, Misiones y La Rioja necesitan esta mirada planteada por usted. Esta mirada fraterna que busca una Argentina que crezca armónicamente en todas las regiones del país”, apuntó

Para finalizar su discurso, el mandatario provincial agradeció a los ciudadanos de Chilecito “por su hospitalidad”. Posteriormente, el gobernador entregó la lección de Optimismo de Joaquín Victor Gonzalez y el cuadro “La Oda de los Caudillos” al presidente de la Nación Alberto Fernández, remarcando el sentido federal del encuentro realizado.