Coparticipación: apoyo provincial a Alberto en la batalla con CABA

La reparación en la distribución de fondos coparticipables es un tema nacional. Mientras la Ciudad de Buenos Aires se aferra a mantener los ingresos extra que le dio el macrismo de forma discrecional, desde las provincias apoyan la recuperación para una distribución más equitativa. Este fue uno de los temas de conversación entre el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que se reunieron este jueves.

Sobre este tema, Quintela recordó que la mayoría de los gobernadores, él incluido, firmaron "una solicitada pidiéndole al Presidente de la Nación que recupere esos fondos para la Nación para que les permita a las provincias, que tienen asimetrías con la Capital Federal, que podamos acceder a algún tipo de igualdad en el tratamiento con respecto a ella”.

Sobre el reclamo que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta presentó ante la Corte Suprema de Justicia, opinó que “no corresponde, pero quiero que quede claro que esto no es contra los porteños. No corresponde porque fue la provincia más rica, beneficiada de manera incorrecta, mediante mecanismos no adecuados como un Decreto por medio del cual se le transfirieron fondos que no les correspondía so pretexto de haberle transferido la seguridad federal”. A contramano de la postura porteña, el riojano consideró que la decisión de Fernández sirvió para “recuperar para la República Argentina lo que nunca se debía haber quitado, por lo que primero debería devolver la plata que se gastó que fueron varios cientos de miles de millones de pesos y luego hablar”.

Aseguró que esta postura “habla de federalismo cuando hay una macrocefalía donde se concentran la mayor cantidad de recursos en Capital Federal y donde el cuerpo, que es el resto de las provincias argentinas, son raquíticas porque no perciben para nada la posibilidad de desarrollarse”. Y comparó los recursos de ambos distritos: “Estamos hablando de dos presupuestos y medio de la provincia de La Rioja teniendo en cuenta que nuestro presupuesto es de 70 mil millones de presupuesto, cuando ellos recibieron más de 150 mil millones de pesos que les llegó de la Nación y que se los gastaron y ahora tenemos que recuperarlo. Es más, Capital Federal debería devolver ese dinero a la Nación que fue obtenido de forma incorrecta, con un nivel de preferencia que nunca lo tuvimos las provincias del norte”.

Entre los temas de trabajo, Quintela y Cafiero también hablaron sobre la situación de la curtiembre de Nonogasta, así como de la cuestión habitacional para todos los sectores de la sociedad. En Chilecito, por ejemplo, "hay más de 800 trabajadores con dificultades, por lo que el gobierno nacional está trabajando fuertemente para que reactivemos esta empresa, que no se caiga y podamos garantizar las fuentes de trabajo por sobre todas las cosas”, dijo el mandatario provincial.

Otra de las cuestiones que charló con Cafiero fue respecto del Parque Eólico Arauco y “la posibilidad de continuar con lo iniciado a los efectos de seguir generando 100 megas más para la República Argentina que conectan directamente a las redes de distribución”.

Respecto a la vivienda, el mandatario explicó que en el "gobierno anterior se realizaron 640 viviendas en nuestra provincia, cuando veníamos a un ritmo, hasta el 2015, de entre 1.500 y 1.800 viviendas anuales. Esto habla de un crecimiento en la demanda, de un crecimiento de los asentamientos ilegales que tenemos rápidamente que resolverlo”.

Sobre esto confió que Cafiero le aseguró que las instrucciones que tiene el ministro Jorge Ferraresi –con quien el gobernador se reunió más temprano- es que se reactive la construcción de viviendas “pero no sociales sino que sean para todos los sectores de la sociedad y puedan resolver las demandas existentes”.