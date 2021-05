La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, reapareció tras varios meses de silencio y poca participación política. Tras escribir un libro recordando su gestión, dejó en claro que va a hacer política y que a pesar de no mostrarse públicamente siguió recorriendo barrios antes de que se desate la pandemia del COVID-19. "Seguí siendo parte de los debates partidarios, ayudé a Horacio (Rodríguez Larreta), me reunión con Mauricio (Macri) y acompañé a los intendentes este año. Puse lo mejor de mí y lo voy a seguir haciendo", manifestó.

En diálogo con Juana Viale, en "La Noche de Mirtha Legrand" por El Trece, habló de todo. Entre tantas preguntas que recibió, de todos los invitados en la mesa, se refirió a las elecciones presidenciales del 27 de octubre del 2019 cuando Alberto Fernández derrotó a Macri y que, a su vez, tuvo como consecuencia su abrupta caída ante Axel Kicillof por 14 puntos. Sobre aquel fracaso, expresó: "No creo que haya una sola razón. Hago autocrítica, es fácil siempre culpar al otro y no hacer el descargo sobre uno mismo. A partir del conflicto docente, en el 2018, durante esos 29 días de paro, me alejé de los bonaerenses porque me tomó por completo. Lo importante no era si Baradel o yo teníamos razón, sino los chicos sin clases".

Al mismo tiempo, Vidal dio su punto de vista sobre la famosa grieta y dejó en claro que no es entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio: "La grieta la construimos nosotros con la gente porque hablamos de temas que no les importan y no de lo que a ellos les pasa". Por otro lado, en relación a la actualidad del país, ignorando los récords de contagios y decesos por coronavirus, dijo: "Al principio de la pandemia djie 'acá hay que acompañar, esto es muy duro y difícil, no se puede estar peleando la política mientras contamos muertos'. Acompañé al presidente con la primer cuarentena, le dije a la gente en Twitter que acompañemos y nos quedemos en casa. Después se hizo insostenible, ya pasó un año y es momento de marcar errores".

Como era de esperarse, la ex gobernadora bonaerense habló de su futuro político y evitó responder si se presentará en las elecciones del 2021: "Las candidaturas son coyunturales. El cierre de listas, creo que con el calendario actual, es en junio. En mayo empieza el cronograma. Lo más importante, lo decidí: le voy a poner el cuerpo a esta elección. Sea o no sea candidata, campaña voy a hacer". Mientras que sobre la posible postergación de las PASO, sumó: "Una cosa es la fecha, que se puede entender que por cuestiones sanitarias deba redefinirse y otra cosa son las reglas electorales No es bueno que se cambien el mismo año de elección. Además, las PASO, cuando de verdad hay competencia interna en los partidos, es una herramienta transparente para dirimir esa competencia interna".

Sobre el cierre habló de la posibilidad de ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires y analizó: "No es una decisión tomada, no es cierto. La General Paz no es un límite, lo demostró la pandemia. Nací en la Ciudad, fui ministra, vicejefa, la conozco mucha. Estuve en la Provincia, viví más de 20 años y la goberné. No hay diferencias de un lado y del otro, el virus y los problemas de salud llegan igual". Y sentenció: "Si el tiempo volviera atrás, sin duda daría una pelea más fuerte dentro del espacio porque hay cosas que no estaba de acuerdo. Un acto de rebeldía hubiese sido dar una pelea más fuerte, no ver qué herramienta electoral tomo para que me vaya mejor".