Pablo Sirvén y otros periodistas y accionistas de La Nación fugaron millones de dólares durante el macrismo

En el último año y medio de la gestión de Cambiemos, los dueños del medio vinculado a Macri y periodistas como Pablo Sirven, constituyeron activos en el exterior por más de cuatro millones de dólares con giros hacia Estados Unidos, Uruguay y Suiza.

Como la familia de Mauricio Macri, que fugó 10 millones de dólares durante la gestión del hombre que endeudó a la Argentina, los jefes y principales figuras periodísticas del grupo La Nación, del cual sería accionista el propio ex presidente, constituyeron activos en el exterior. Fueron más de 4 millones de dólares con movimientos hacia Estados Unidos, Suiza y Uruguay durante el último año y medio de la gestión de Cambiemos. Uno de los exponenetes es el firmante del diario de los Mitre, Pablo Sirvén, que giró cientos de miles de dólares a una firma constituida en la misma dirección declarada por más de una docena de sociedades en el país vecino.

En 2018, un año dramático para la economía argentina con la llegada del Fondo Monetario Internacional y una mega devaluación que llevó el dólar de $18,65 a $38,60, el periodista Pablo Sirvén giró, el 6 de diciembre de ese año, US$ 275.000 a Laguna Brava SA y poco tiempo antes, el 1 de ese mismo mes, US$ 27.000 al escribano Alberto Manuel Díaz Funes, probablemente todo parte de una misma operación económica.

Lo curioso es que, según información del Diario Oficial de Uruguay publicada el 13 de agosto de 2021, la sociedad Laguna Brava SA - radicada en la calle Colonia 810, oficina 403, en Montevideo -, comparte dirección con más de una decena de firmas. En ese mismo despacho funcionan Boulware SA, Asternul SA, Finder SA, AGB International SA, Investor Office Group SA, Malgery SA, Ipsoy SA, Hinkely SA, Julius Baer Advisory SA, FMC Latinoamérica SA, Facil Profundo SA, Etermax SA, Saxo Capital Markets SA, Credileads SA y varias más. Una configuración típica de paraísos fiscales.

En los últimos meses, los vínculos de la empresa mediática y el ex presidente Macri quedaron expuestos. Esmeralda Mitre, heredera del diario, sostuvo que Mauricio “habría pagado 15 millones de dólares de la deuda que tenían y tienen los Saguier" para beneficiarse y Jorge Lanata también lanzó, el año pasado, que "Radio Rivadavia y La Nación + están financiados por empresarios relacionados con el PRO y sería bueno que lo digan así todo el público se entera desde qué lugar hablan y los intereses que defienden". "Me parece que tendríamos que explicar mejor por qué La Nación, de pronto, tuvo plata para hacer un canal".

Esos movimientos denunciados por la actriz y el periodista no son los únicos que vinculan a Macri con La Nación, sino que también se compartió el gusto por sacar el dinero del país. Como publicó El Destape, en 2018 se fugaron 27.230 millones de dólares y en 2019 otros 26.870 millones. En toda la era Macri esta constitución de activos en el exterior rozó los 100.000 millones de dólares y la familia del ex mandatario no perdió la oportunidad.

Ese festival de fuga no sólo fue aprovechado por la familia del ex presidente sino también por los principales nombres del grupo, empezando por su líder, Julio César Saguier, que en 2019, con Cambiemos casi en retirada, transfirió US$ 1.455.000 de sus cuentas en Argentina a cuentas a su nombre en el exterior. La operatoria se realizó en cuatro instancias, una detrás de la otra a una cuenta en Estados Unidos y una última, exactamente un mes después de las elecciones generales, a Suiza. Un giro de US$ 50.000 el 6 de febrero, otro por US$ 275.000 el 1 de abril, uno más por US$ 1.100.000 el 2 de mayo y US$ 30.000 el 27 de noviembre.

El director del diario, Fernán Julio Saguier, también formó parte de la lluvia de dólares fugados. Después de las PASO transfirió US$ 920.000 desde una cuenta a su nombre en Argentina a otra, también a su nombre, en Estados Unidos, mediante dos operaciones: una por US$ 550.000 el 30 de agosto y otra por US$ 370.000 el 17 de septiembre.

Mientras los argentinos enfrentaban un año de devaluación descomunal con la consiguiente pérdida del poder adquisitivo y le daban la bienvenida forzada al FMI al país, en medio de metáforas de enamoramiento, los periodistas del medio de comunicación de Macri llevaban sus billetes verdes al exterior. Entre marzo de 2018 y junio de 2019, Luis Novaresio giró US$ 515.920 de sus cuentas en Argentina a sus cuentas en el extranjero en siete transferencias: US$ 274.600 el 21 de marzo; US$ 40.000 el 18 de junio y US$ 20.120 el 5 de julio de 2018. En 2019, hizo lo propio con US$ 181.200 en cuatro giros entre el 24 de enero y el 24 de junio.

Por su parte, Jorge Fernández Díaz transfirió US$ 300.000 el 6 de septiembre de 2019 a a Uruguay y Luis Majul, desde una cuenta a su nombre en Argentina, llevó US$ 115.000 a otra, también a su nombre, en Estados Unidos el 25 de septiembre de 2019, justo entre la PASO en la que Macri salió ampliamente derrotado y la elección general que, casi un mes después, lo confirmaría.

La fuga M

Como publicó este medio en 2021, la familia Macri, sólo a título personal, se llevó casi diez millones de dólares durante la gestión de Mauricio. Incluso él mismo se benefició con esta operatoria al llevar US$ 720.000 al exterior en 2019, en pleno camino hacia las urnas que lo darían por perdedor.

Su hermano, Gianfranco, hizo lo propio con US$ 5.149.132; los hijos Francisco, Gimena y Agustina también giraron US$ 1.443.139, US$ 1.151.287 y US$ 669.654 respectivamente. Su esposa, Juliana Awada, formó parte del aluvión de fuga con US$ 139.149 y sus hermanos; Mariano y Florencia con US$ 169.219 y US$ 86.000 respectivamente.