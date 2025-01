Javier Milei termina el 2024 con conflictos políticos de difícil resolución que deberá saldar en el verano que se viene y esas decisiones marcarán el futuro de su Gobierno: seguir o no aliado a Mauricio Macri, los pliegos de Ariel Lijo y Manuel Garcia-Mansilla para la Corte Suprema y la relación con el campo.

¿De socios a rivales?

La relación con el PRO de Macri está en su peor momento. El golpeado por denuncias de enriquecimiento ilícito Cristian Ritondo era el único puente entre el ex presidente y la Casa Rosada. Hoy, el jefe de bloque amarillo en Diputados habla más con el asesor de Milei, Santiago Caputo, que con Macri. Una foto de lo que es el PRO.

Milei ya avisó: "Juntos en todo el país o separados". Su jefe de ministros, Guillermo Francos, adelantó: "En la Ciudad no vamos a ir juntos". Y Manuel Adorni: "Macri se quedó sin nafta".

El Presidente terminará de delinear la decisión en este verano. En Balcarce 50 advierten que están dispuestos a esperar hasta la fecha límite. "Los plazos los vamos a estirar y dejaremos las puertas abiertas hasta el límite de tiempo", le confirmó a El Destape una fuente inobjetable del Gobierno. El límite es el cierre de listas: 30 de mayo.

¿Habrá milanesas en Olivos entre Milei y Macri? ¿Habrá un encuentro secreto en el verano entre el expresidente y Santiago Caputo en la Patagonia para saldar diferencias?

Primero pulseó con el Congreso, ahora la Corte

La relación con Macri abre otra puerta que es la Corte Suprema. El líder del PRO es uno de los principales opositores a la candidatura de Ariel Lijo. Y, en la otra vereda, espera Manuel García Mansilla, resistido por el peronismo.

Milei se metió en un laberinto del que aún no pudo salir. ¿Hay salida? Los votos para ambos no están. El Senado no los va a aprobar. Al Presidente solo le queda la carta del decreto. Se espera que a mitad de enero defina. La decisión sería un DNU al finalizar la feria judicial, nombrarlos en comisión y que duren todo el año legislativo. ¿Y después? Con un Congreso más poblado de libertarios y aliados, el Gobierno pretende un 2026 con los jueces fijos y luego ampliar el máximo tribunal.

¿Y si sale mal? ¿Y si Milei finalmente retira los pliegos este verano? ¿Y si pasa el 2025 con la Corte funcionando con tres jueces y conjueces para los desempates? Nada está descartado. Milei cree que no habrá daño político en cualquier decisión que tome. Incluso hasta si retrocede.

La paciencia del agro y sus límites

Por otro lado, Milei cerró un año con el sector agroexportador que muestra lo que fue todo el 2024 entre la Casa Rosada y el campo. Un año con cruces, controversias, reclamos, pedidos de devaluación y eliminación de retenciones.

El Presidente hizo promesas que no cumplió. Fue a algunos eventos del sector, habló poco, tímidamente y solo cosechó una buena relación con alguien a quien ya considera un amigo: Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural.

Pino fue el único que intentó moderar el enojo del sector para con Milei. De hecho hasta tuvo que interceder por una declaración de Guillermo Francos sobre las silobolsas no liquidadas que generó malestar.

Una parte del sector termina este fin de año en crisis. Dos empresas del grupo Los Grobo le anunciaron al Gobierno que no podrán pagar una deuda por unos USD 10 millones.

Milei deberá decidir junto al ministro de Economía, Luis Caputo, los caminos a recorrer. En medio de la discusiones con el FMI por un nuevo acuerdo y entrada de dólares frescos, ambos tienen que elegir si devalúan, cuándo lo harán y cómo será el futuro de las retenciones para el campo.

En un año electoral, no pareciera ser un plan del Presidente perder a parte del electorado que lo eligió en lugares del interior de las provincias donde predomina la industria del agro. La moneda está en el aire.