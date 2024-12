Adorni va a la guerra contra Macri y abre una disputa para arrebatarle al PRO la Ciudad

"Macri se quedó sin nafta". Con esa frase durante el fin de semana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, empezó a dar pistas a lo que luego confirmaría el jefe de Gabinete, Guillermo Francos: el PRO y La Libertad Avanza serán rivales en las elecciones por la Ciudad de Buenos Aires. No se vislumbra hoy otro escenario más que el que ir a chocar en las urnas y separados. De fondo se abre otra batalla: que los libertarios le arrebaten la Ciudad al PRO en 2027.

Adorni será candidato a senador el año próximo por LLA en CABA. El vocero, según diferentes encuestas, está primero o segundo. Incluso hay consultoras que lo dan ganador frente a nada menos que Mauricio Macri. Alrededor del expresidente, por las dudas, nadie se anima a revelar que será candidato.

"Macri se quedó sin nafta. No importa si porque no quiso, no pudo, no importa. Eso casi es secundario. Cuando analizás ese período, ves que la inflación no se controló, tampoco el déficit fiscal, o mejor dicho, no se terminó de controlar. Además, terminaste con cepo; obviamente que lo que había que hacerse en su momento, no se hizo", dijo Adorni el fin de semana en Radio Rivadavia.

Nunca fue elogioso de Macri el vocero de Milei pero el fin de semana fue un paso más. Salió a atacarlo. Está en plena sintonía con la actualidad de la relación con el PRO de la Casa Rosada. Y, sobre todo, de la opinión sobre los amarillos de Karina Milei, a quien responde Adorni.

El objetivo para este 2025 para el vocero será entrar como senador porteño. Es el primer paso para consolidar a LLA en la Ciudad de Buenos Aires. Y también para hacer fuerte un objetivo: ser alcalde en 2027.

Quienes lo frecuentan al portavoz de Milei contaron a El Destape que es un objetivo que tiene y le gustaría dentro de la política. "Se entusiasma con lo de 'alcalde Adorni'", dice entre risas un funcionario de su entorno. "No le gusta el Congreso, se va a aburrir. Igual creemos que va a seguir muy conectado con la Casa Rosada y además va a cumplir lo que le pida el Presidente en la cámara", destacó una persona de su riñón a este portal. Por eso, Adorni ya empezó la guerra contra los Macri y de allí también se desprende su declaración.

Nace otra interna

Claro que en 2027 también tendrá competencia interna, aunque no de una libertaria pura. Patricia Bullrich tiene todos los números para ser candidata a jefa de Gobierno en 2027.

Desde alrededor de Bullrich contaron a El Destape que la ministra de Seguridad siempre que puede se encarga de repetir en privado: "No quiero ni me interesa ocuparme de los baches y los semáforos, no estoy para eso". Pero tiene buena imagen en la Ciudad y, de alguna manera, sigue siendo PRO, como el partido que gobierna CABA que en 2027 va a cumplir 20 años en el poder porteño.

La Ciudad puede ser el último refugio de la familia Macri y el PRO. Con dos gobernadores más que están cada vez más cercanos a Milei, como Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), al partido amarillo se le avecina un 2025 complejo. En Diputados y en el Senado será el que más bancas ceda, según los informes preliminares. Y gran parte de ese botín se lo quedarán los libertarios.

Por eso se torna clave la batalla por la Ciudad en 2025 porque anticipa la guerra definitiva en 2027. En Casa Rosada gira una pregunta: "¿Y si salimos primeros nosotros, el peronismo segundo y el PRO tercero y se quedan sin senadores en la Ciudad?". A saber: se reparten tres bancas en el Senado por distrito, con el primero que se queda 2 y el segundo se queda con 1. Puede ser una tragedia para la familia Macri.

El jefe de ministros de Milei, Guillermo Francos, contó cómo cayó el desdoblamiento de Jorge Macri en las elecciones dentro de la Rosada: "Al separar la elección sin una decisión conjunta (entre el PRO y LLA), ellos han hecho la conveniencia política del PRO en la Ciudad, que además le genera un costo -que ya demasiados tiene- innecesario y que se podía evitar". Y empezó a vislumbrar el 2027: "Yo creo que en la cancha se ven los pingos". En Balcarce 50 creen que se viene el final de la hegemonía amarilla en CABA.