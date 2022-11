Soria: "No avanzamos con reformas porque no tenemos los votos en el Congreso"

El ministro de Justicia acusó a la Justicia y la oposición por poner trabas en la investigación por el atentado de CFK. "La respuesta tiene que ser de la política", afirmó sobre las reformas.

El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, se refirió a las trabas en la investigación contra el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, apuntó contra las reacciones de la Justicia y de la oposición ante las reformas propuestas por el Gobierno y señaló a las designaciones "a dedo" realizadas por el expresidente Mauricio Macri como los principales obstáculos para tener una justicia independiente en la Argentina.

En diálogo con El Destape Radio, el funcionario nacional expresó que "a cada una de las propuestas del Ejecutivo, hubo una reacción de la Justicia y de la Oposición" y acusó al macrismo, durante sus cuatro años de gobierno, de "copar la Justicia" a pocos días de asumir. "El solo hecho de intentar encubrir el atentado contra la vida de la vicepresidenta es un hecho gravísimo, en eso también está la Justicia de la Argentina. Macri con Pepín Simón -prófugo en Uruguay- lo que hizo fue poner a la Corte en la cúpside del Poder Judicial por decreto", denunció.

En esa línea, Soria remarcó la importancia para Macri de dominar al Poder Judicial: "Después vinieron más de 38 traslados ilegales, a dedo. Es el día de hoy que nosotros estamos tratando de regularizar esa situación con jueces en una cámara muy sospechosa". Y apuntó: "Una cámara donde cada causa que cayó, era voto cantado. Fue la encargada de cerrar todas las causas de espionaje contra el macrismo, la misma que ahora va a intervenir en la recusación contra la jueza que está demorando la investigación del atentado contra Cristina. Estamos hablando de Bruglia, Bertuzzi y Lorenzetti; los dos primeros fueron trasladados ilegalmente de un Tribunal Oral a una Cámara Federal, sin el acuerdo del Senado como dice la Constitución. Están atornillados hace cuatro años ahí".

Al referirse a lo que falta para llevar adelante las reformas propuestas, el ministro no dudó al decir "votos". Asimismo, expresó: "No podés avanzar en reformas profundas si no contás con los votos en el Congreso. Todas las reformas que impulsamos fueron aprobadas por el Senado pero paralizados en Diputados, donde no tenemos la mayoría". Y añadió: "La respuesta a lo que pasa hoy con la Justicia Argentina tiene que ser una respuesta de la política. A ningún sector de la política, salvo a Mauricio Macri, le conviene tener una justicia con la camiseta amarilla puesta. La respuesta es ganar las elecciones para tener muchos diputados y senadores para poder llevar adelante las reformas que se necesitan".

Luego de que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda ordenaran quitarle una banca al oficialismo en el Consejo de la Magistratura para dársela a la oposición, Soria lanzó: "El fallo es aplicable hasta el 18 de noviembre, es una payasada. Es un fallo que tiene una duración de una semana porque vencen los mandatos del período 2018-2022 de los consejeros. El Senado ahí tiene que enviar las nuevas designaciones". Y acotó: "Lo que es preocupante y peligroso es que la Corte se meta, no solamente a manejar el Consejo de la Magistratura, sino también dentro del Congreso a determinar cómo el Senado tiene que elegir a sus representantes. Viola al Art. 66 de la Constitución, no puede intervenir en el Poder Legislativo".

Por último, el ministro de Justicia se refirió al pedido de recusación realizado por los abogados de la exmandataria CFK. "El otro día escuchaba a uno de los abogados de la vicepresidenta, que decía que 'de esta justicia no podemos esperar nada'. A ese punto estamos llegando hoy en la Argentina", sostuvo. Y agregó: "Recusan a la jueza que está investigando a la persona que le gatilló con un arma de fuego a dos centímetros de la cara porque la acusan de que está demorando o hay inacción por parte de la investigación, Capuchetti no propone ninguna otra línea de investigación para avanzar".

"Si vas al Código Penal hay un artículo que tipifica un delito de pena para cuando el magistrado retarda maliciosamente una investigación o la administración de justicia. En esa causa, la recusación la van a resolver los jueces puestos a dedo por Mauricio Macri, Bruglia y Bertuzzi. Tenemos un poder judicial, no en su totalidad, pero en gran parte coptado por sectores de la oposición o la oposición misma. ¿Te imaginás si en la Argentina fuese como en Brasil donde el Tribunal Supremo maneja los resultados de los comicios? ¿Quién ganaría siempre?", concluyó.

