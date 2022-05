La sala de Casación de Borinsky y Hornos absolvió a Boudou en la causa por la venta de un auto

La Sala IV que conducen esos jueces revocó una condena y absolvió al exvicepresidente en una causa en la que se lo investigó por la supuesta falsificación de los papeles de un auto Honda.

La Sala IV de Casación Penal revocó una condena y absolvió al exvicepresidente Amado Boudou en una causa en la que se lo investigó por la supuesta falsificación de los papeles usados para la transferencia de un auto Honda, en 2003.

Esa sala la conducen los jueces Mariano Hernán Borinsky (Presidente) Javier Carbajo y Gustavo Hornos. Ellos además confirmaron la absolución en la causa por la compra de automóviles de alta gama para el ministerio de Economía. Dos de ellos tres fueron investigados por visitar a Mauricio Macri en Olivos y en la Casa Rosada.

Se trata del caso por el supuesto registro irregular a través del formulario "08" de un vehículo Honda año 1992. Al ex ministro de Economía nacional lo habían condenado en 2019 a tres años de prisión en suspenso.

Los jueces del lawfare

Los encuentros entre el expresidente Mauricio Macri y el juez de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky, en el marco de la causa en la que ya se analizan las reuniones que el entonces mandatario tuvo con el magistrado del mismo tribunal, Gustavo Hornos.

Los denunciantes sostuvieron que "Macri habría influido" sobre ambos jueces "a los fines de direccionar políticamente determinadas causas penales" en las que intervenían como camaristas y señalaron que eso se deduce del "deliberado ocultamiento de las audiencias en el Registro Único de Audiencias del Ministerio del Interior y del análisis de las fechas y horarios en que fueron realizadas".



Los diputados denunciantes enumeraron que Hornos visitó en 6 oportunidades a Macri en la Casa Rosada y por lo menos 2 veces en la Quinta de Olivos, mientras que Borinsky visitó al expresidente 16 veces en la quinta presidencial y 2 en la Casa de Gobierno.



"La falta de registro de las reuniones de Macri con Hornos y con Borinsky en la Casa Rosada y en Olivos no fue un olvido, sino un ocultamiento deliberado con una sola explicación razonable: esos encuentros entre el expresidente y los jueces tenían fines que debían ser ocultados", sostuvieron los denunciantes.



Del detalle de diez encuentros con Hornos o Borinsky cuando ambos magistrados firmaron, el 29 de diciembre de 2016, el fallo con el que dispusieron la reapertura de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Más sobreseimientos en el caso Ciccone

Por su parte, ayer el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, fue sobreseído en la causa que investigaba la contratación de The Old Fund para la reestructuración de la deuda provincial en 2010, un derivado de la conocida por entonces "causa Ciccone".

Luego de diez años de investigación, el Juzgado de Instrucción n°4 de Formosa resolvió sobreseer a Insfrán al entender que el gobernador actuó siempre en un marco de legalidad y que durante la reestructuración de la deuda pública de Formosa no hubo ningún acto relacionado a la contratación de The Old Fund ni específicamente con el servicio de consultoría acusado de irregularidades.

Además, la resolución judicial hizo hincapié en que la reestructuración de la deuda formoseña no fue objetada por los organismos de control y fue cumplida tanto por Nación como por la provincia. También remarcó que, durante la instrucción, los jueces federales Sebastián Casanello y Ariel Lijo acumularon pruebas que permitieron finalmente confirmar la legalidad del proceso de renegociación.

Al mismo tiempo, el sobreseimiento dictado por el juzgado subrayó la falta de relación entre los decretos firmados por Insfrán y la contratación de The Old Fund como asesora del proceso, lo que dejó probado, según el fallo, que esta consultora no intervino en el desarrollo y suscripción de los convenios.

En noviembre de 2021, el mismo juzgado ya había dictado el sobreseimiento de todos los demás coimputados en la causa: María Inés Lotto, Alejandro Paul Vandenbroele, Jorge Gustavo Martínez, José María Núñez Carmona, Martín Cortés y Amado Boudou.

Esto fue definido en el marco de una excepción de falta de acción presentada por la defensa de la ex ministra de economía provincial María Inés Lotto ante el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Federal n° 4 de Lijo en 2019.

En ese momento, el juez determinó que la continuidad de la investigación implicaba afectar la garantía del doble juzgamiento, puesto que por el mismo hecho ya había sido sobreseído en 2014 el titular del Fondo Fiduciario de Formosa, Jorge Melchor.