Luego de las declaraciones del flamante Ministro de Justicia, Martín Soria, sobre la situación irregular del procurador Eduardo Casal, desde el PRO se conocieron cuestionamientos hacia el actual funcionario por los dichos sobre el procurador interino.

El jefe del bloque PRO en el Senado, Humberto Schiavoni, salió al cruce de Soria, quien había dicho en charla con El Destape que el Procurador Interino "es insostenible". Al respecto, el dirigente macrista indicó: "La independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal es esencial para el respeto a los Derechos Humanos de los argentinos". En ese marco, Schiavoni también añadió que lamenta y "repudia" lo que consideró un "ataque del ministro al Procurador General de la Nación. Todo el arco político debe rechazar la reforma a la ley de Ministerio Público”.

Tras la reunión que mantuvo en Casa Rosada con Sergio Massa, Máximo Kirchner e intendentes, el diputado Cristian Ritondo se refirió a Casal y opinó que es legal el lugar que ocupa. "Se ha sostenido desde la legalidad, era procurador adjunto antes de que nosotros asumiéramos y por lo visto lo ha hecho bien y me parece que los problemas no se resuelven cambiando al que no me gusta sino cumpliendo con la ley que dice cómo designar a un fiscal. Creo que es un error todo el tiempo estar pensando en reformas judiciales, de la procuración, para terminar con temas que los tiene que determinar la Justicia siendo independiente", marcó.

Estas declaraciones se suman a los diferentes repudios de Juntos por el Cambio que, tal cual reveló El Destape, manifestaron su rechazo a la designación de Soria. Desde el PRO no sólo dijeron que las primeras declaraciones del nuevo ministro son "poco auspiciosas" sino que también "pareciera" que su gestión se encaminará a una "embestida" contra el Poder Judicial, aunque desearon equivocarse.

El radicalismo analizó que "Soria es otra victoria de Cristina Kirchner. No tenemos dudas que es un funcionario que seguirá la línea de embate contra la Justicia" porque "lo único que busca es lograr su impunidad. Hará lo posible o lo imposible para ello", aunque no arriesgaron jugadas para lograr ese supuesto objetivo.

Por otro lado, vale recordar, que antes de estas declaraciones de Schiavoni, se escucharon otras declaraciones en contra de la designación de Soria. Por ejemplo, en los últimos días, desde el bloque del PRO en el Congreso, recordaron el paso de Soria por la Cámara y estimaron con Soria al frente de Justicia cualquier tipo de acuerdo será casi imposible, aunque sea para sólo tomar el té.