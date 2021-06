Justicia facilitará el acceso a la identidad a más de 20 mil personas

Son argentinos y argentinas que no poseen el DNI porque sus nacimientos no fueron inscriptos en los registros civiles.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, se reunió con la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, con el objetivo de ofrecer respuestas a miles de argentinos y argentinas que no poseen DNI. Según informaron, dicho plan ayudará a más de 20 mil personas.

La idea es brindar una solución para aquellas personas nacidas en la Argentina, pero cuyo nacimiento no fue inscripto en los registros civiles y por ende no tienen DNI. A partir de esta problemática se creó el Certificado de Pre-identificación (CPI), instrumento con carácter de declaración jurada que permite el registro de datos de las personas indocumentadas para que se gestione el acceso a derechos básicos mientras se tramita el DNI y que tiene una vigencia de seis meses.

Del encuentro también participaron el secretario de Interior del Ministerio de Interior de la Nación, José Lepere; el director nacional del RENAPER, Santiago Rodríguez; la directora nacional del Consejo, Natalia Mainoldi; y el Secretario de Justicia, Juan Martin Mena.

El ministro Soria y Tolosa Paz llegaron a un acuerdo donde se determinó que los Centros de Acceso a Justicia (CAJ) del Ministerio de Justicia actúen como terminal para facilitar el acceso a los CPI. Esta medida, a su vez, permitirá que se logre un acercamiento entre el Estado Nacional y todos los ciudadanos y ciudadanas, que no cuentan con un documento de identidad ya que los CAJ tienen presencia en todas las provincias del país. Esto se llevará a cabo mediante la capacitación de los equipos de profesionales del Ministerio de Justicia para poder asesorar y facilitar la obtención de los CPI a las personas que los necesiten.

El anuncio, a su vez, tiene el objetivo de descomprimir el cúmulo de causas que tienen los juzgados de familia, cuyas cortes y superiores tribunales provinciales ya informaron más de 12 mil expedientes en trámite sin resolución. Esta herramienta se suma a la ley de los "Mil Días" que incorporó la posibilidad de inscripción administrativa tardía. "La pandemia pone a la gente en una situación de alta vulnerabilidad y de mayor necesidad de un Estado presente. De allí la importancia de fortalecer estos mecanismos que permiten remover los obstáculos para el acceso a una ciudadanía plena, y a los derechos que esa ciudadanía implica", explicó el ministro Soria.

Por su parte, Tolosa Paz afirmó: "Con el CPI estamos garantizando un derecho básico, y saldando una deuda del Estado Argentino con cientos de miles de hombres y mujeres que todavía hoy viven sin identidad. Garantizando este derecho elemental llegamos también a las hijas y a los hijos de esos hombres y mujeres, que ahora con el CPI van poder acceder a la Asignación Universal y a la Tarjeta AlimentAR".

Características del Certificado de Pre-identificación

Más allá de su duración y que se puede extender la prórroga por seis meses más, cabe destacar que el CPI no garantiza identidad ni sirve para ejercer el derecho al voto. A pesar de esto, sí habilita el acceso a beneficios de la seguridad social como la Asignación Universal por Hijo. Como mencionamos previamente, tiene la función de beneficiar a las personas nacidas en Argentina que no han sido oportunamente inscriptas al nacer. Es decir, que no poseen partida de nacimiento, y por lo tanto, tampoco DNI.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el CPI? Desde el Gobierno remarcan: haber nacido en el territorio argentino, residir en Argentina, no estar inscripto (no contar con partida de nacimiento) y ser mayor de un (1) año de edad. En el caso de tratarse de menores de edad (hasta 13 años inclusive) deben estar acompañados por uno de sus padres o un adulto responsable. A partir de los 14 años, pueden tramitarlo solos. No requiere turno previo y el trámite es gratuito.