Juan Carlos Maqueda blanqueó las internas de la Corte Suprema: "Alto nivel de enfrentamiento"

Juan Carlos Maqueda blanqueó las internas de la Corte Suprema.

Juan Carlos Maqueda dejó su cargo como juez de la Corte Suprema de Justicia después de 22 años y habló por primera vez de las internas entre los integrantes del máximo tribunal. "Hay un alto enfrenamiento interno por ambiciones de poder", sostuvo el flamante exsupremo, aunque afirmó que dichas "internas" no tienen que ver con posturas políticas".

"Esta es una Corte con un alto nivel de enfrentamiento interno, donde no priman tanto las cuestiones políticas, o no priman nada las cuestiones políticas. Lo que es muy malo son las operaciones que se hacen para descalificar a los miembros de la Corte, o para descalificarse entre sí. Yo nunca he participado de eso, ni voy a participar", analizó Maqueda.

"Estábamos tres, por un lado, y uno por el otro (en referencia a Ricardo Lorenzetti), explicó en un extenso reportaje con La Voz. "Espero que ahora, que quedaron tres, haya capacidad de diálogo para superarlo. Ahí no hay una diferencia política, ni hay diferencias jurídicas muy grandes; ahí hay, a lo mejor, ambiciones de poder que hay que deponer", consideró.

El ahora exintegrante del máximo tribunal de justicia evitó profundizar su opinión pública sobre sus excompañeros. "No voy a hablar en contra de ningún miembro que integre la Corte, porque respeto mucho a la Corte como institución", contestó al ser consultado por el alto perfil del magistrado Lorenzetti. "Le pido que me den la posibilidad de abstenerme de esta respuesta como del juicio que pueda tener sobre los integrantes de la Corte", insistió.

Maqueda criticó la comunicación de Javier Milei: "Violencia"

A más de un año de la asunción del libertario Javier Milei en la Presidencia, Maqueda destacó algunas cuestiones de su gestión, pero advirtió que "hay cosas" que no le gustan, como la "forma" en la que consiguió el déficit cero. "Lo bueno está a la vista de todos: agarró un país muy complicado económicamente y logró bajar la inflación. Estoy de acuerdo con el déficit cero, con la baja del gasto público, aunque no estoy de acuerdo en la forma, porque se lo hizo sobre las espaldas de los que menos tienen. Eso no me parece justo", aseguró.

Tras más de 20 años en la Corte, Maqueda se jubiló la semana pasada.

"Tuvo logros que generalmente no se resaltan, pero que son muy importantes. Por ejemplo, haber terminado con las intermediaciones de la pobreza. Todo el mundo decía que detrás de eso había negocios. Y la realidad es que nadie lograba terminarlo; y ahora, de una forma u otra, se ha terminado. Lo que no tenemos muy en claro es cuáles son los paliativos a esa situación", destacó el exjuez.

Sin embargo, cuestionó "la comunicación" del Presidente, quien cada vez que da un discurso o publica un tuit enciende alguna polémica. "Tiene una comunicación que es muy autoritaria, descalificando no solo a sus adversarios, sino a personas cercanas. A los propios. El primer signo es de violencia, y toda violencia es enemiga de la democracia. Y es el que se da con el lenguaje. Cuando uno tiene una posición determinada, como la del Presidente de la Nación, tiene que tener un lenguaje propio que tenga que ver con la envergadura del cargo", puntualizó Maqueda.