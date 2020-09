El toma y daca entre Horacio Rodríguez Larreta y el Grupo Clarin para que el jefe de gobierno porteño le cediera por 30 años y a precio vil un terreno público al multimedios recibió un freno judicial. Pese a que ayer se hizo la subasta donde el holding que comanda Héctor Magnetto era el único oferente y, por ende, se quedó con el terreno, la jueza María Soledad Larrea ordenó que no se avance en la entrega hasta que el gobierno porteño entregue una serie de informes.

La resolución judicial, que es una medida precautelar, ordena que “el GCBA no avance con el procedimiento (y, específicamente, no se adjudique la concesión ni se haga en trega del predio al ofertante)”.

El predio, tal como reveló El Destape, es un playón debajo de la Autopista 25 de mayo que ya utiliza Artear, la empresa que controla Canal 13, TN y otras señales del grupo. La empresa lo ocupa desde 2010, cuando lo acordó con el entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri. Luego Rodríguez Larreta prorrogó la concesión pero según informó el propio gobierno porteño se venció en 2017. Sin embargo, el Grupo Clarín continúa al día de hoy ocupando ese predio.

La medida precautelar llegó gracias al amparo presentado por legisladoras y comuneras porteñas que, como informó El Destape, plantearon que el Grupo Clarín ya ocupa ese espacio de manera ilegal en connivencia con la gestión Rodríguez Larreta. El amparo pedía que el gobierno porteño “cese en su comportamiento manifiestamente ilegal y arbitrario” consistente en “otorgar un trato preferencial injustificado para favorecer ilegalmente a la empresa de noticias más importante del mercado nacional (el Grupo Clarin), que a su vez resulta ser aliado político del partido político que hace más de 13 años gobierna la ciudad”. Respecto de la cesión de los terrenos debajo de la autopista, los legisladores piden que se tenga en cuenta “la situación urgente que pretende consolidar una situación de ocupación ilegal mediante una subasta ilícita”.

La subasta se realizó ayer de manera virtual en el Banco Ciudad. Tal como anticipó El Destape, el precio base eran 265.000 pesos y Magnetto y sus socios eran los únicos oferentes, así que no pusieron un peso más. Son 2 segundos de publicidad en el Cantando 2020 o 2 segundos y medio en el show de Jorge Lanata.

La abogada Gabriela Carpinetti, que presentó en su momento un pedido de acceso a la información pública de donde surgió que Artear ocupaba ese espacio pese a que la concesión estaba vencida y que también impulsó el amparo, detalló en su cuenta de Twitter: “20 minutos. Eso tardó la subasta en la que Larreta le cedió al Grupo Clarín a precio vil (265 mil pesos por mes por 30 años) un predio que es de todos/as los porteños”.



“Es preciso aclarar que estos autos fueron devueltos por la Cámara del Fuero luego de que finalizara la subasta cuya suspensión se pretendía”, se atajó la jueza Larrea. El amparo fue presentado el martes por la diputada nacional por la ciudad Paula Penacca, los legisladores porteños Javier Andrade y Ofelia Fernández, la comunera Sofía González y Lucía Maccagno, referente de Barricada TV. El miércoles insistieron con que se resolviera antes de la subasta pero las burocracias judiciales lo impidieron. Con la subasta hecha, ahora la jueza Larrea frenó todo.

“A fin de no tornar abstracto el resto del planteo de los actores, dispónese que –con relación al inmueble de la calle Lima 1261, identificado en el marco del procedimiento de subasta (…) el GCBA no avance con el procedimiento (y, específicamente, no se adjudique la concesión ni se haga en trega del predio al ofertante), hasta tanto se brinden los informes que a continuación se solicitan”, ordenó la jueza Larrea.

Al gobierno de Rodríguez Larreta le dio 5 días para que informe cuantos predios de la ciudad están siendo actualmente utilizados, sea de manera gratuita o paga, por empresas que pretenezcan al Grupo Clarín. Las legisladoras que presentaron la demanda tendrán que dar un listado detallado de todos los inmuebles que usa Clarín a los que aluden en el amparo que presentaron.