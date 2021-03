La noticia cayó como una bomba en la pacata Sociedad Rural de Jesús María: “Lo allanaron a Luis”, en referencia a Luis Magliano presidente de esta entidad del agro hasta enero pasado, cuando renunció “por motivos personales”.

El viernes a la noche, policías cordobeses de la Unidad Departamental Colón y de Santiago del Estero, allanaron las oficinas de Magliano, presidente de Oleos del Centro, por una denuncia de Haciendas San Eugenio SA por el robo de 3.530 cabezas de ganado, valuadas en más de $ 150 millones. Durante el allanamiento, los oficiales de Justicia y los policías cordobeses y santiagueños secuestraron de las oficinas del agroempresario cordobés, computadoras y teléfonos para peritarlos y colectar información sobre los hechos denunciados en diciembre del año pasado por “estafa y hurto de ganado”.

El operativo se realizó en Pringles 1.440, de barrio Bulgheroni de Jesús María, una rica ciudad agroganadera ubicada a 50 kilómetros al norte de esta Capital. Magliano no se encontraba en el lugar y se sospecha que le habían avisado del operativo. Se encuentra prófugo de la Justicia, porque le fue denegada la eximición de prisión.

Los directivos de Hacienda San Eugenio, patrocinados por el abogado César Turk, denunciaron que le enviaron 3.530 cabezas de ganado a Magliano para la recría y engorde -entre el 30 de enero y el 15 de diciembre de 2020-, desde sus campos de Chaco, Formosa y Corrientes hasta los establecimientos de Oleos del Centro en las localidades santiagueñas de Campo Gallo y Weisburd; pero el 28 de diciembre del mismo año, se dieron con el faltante de la hacienda, por lo que denunciaron penalmente a los directivos de la firma por sustracción de ganado y estafa.

La denuncia le apunta a Luis Magliano –como apoderado y presidente de la firma-; a su hijo Joaquín, pero además al apoderado de Oleos del Centro; Damián Alberto Manzanelli y a Roberto Gómez, encargado desde junio de 2020 de la compañía con sede en Jesús María.

El abogado Turk dio a conocer un comunicado de Haciendas San Eugenio, donde cuestionan a la firma cordobesa: “Pedimos que se haga Justicia, ya que se ha afectado gravemente nuestro patrimonio, nuestro capital de trabajo y el normal desenvolvimiento de nuestras sociedades agropecuarias, las cuáles se vieron en situación de tener que dedicar tiempo a litigar en tribunales para recuperar su hacienda en lugar de desarrollar sus tareas de producción ganadera, como lo vienen haciendo desde hace 15 años”.

Haciendas San Eugenio destacó que “advertimos a los hombres de campo que personajes como Luis Magliano han utilizado instituciones de representación del ruralismo y asociaciones ganaderas de raza, sólo como fachada para encubrir sus negocios ilícitos, que ahora, al salir a la luz pública, mancilla su historial y reputación”.

Magliano es un radical histórico de Jesús María, ligado a Gabriel Frizza, intendente entre 2011 y 2017, un radical que se mudó al PRO y actualmente es diputado nacional de Cambiemos hasta diciembre próximo.

La carta a Macri

En agosto de 2019, el radical macrista Luis Magliano le escribió una carta abierta al entonces presidente Mauricio Macri, donde le decía entre otras cosas: “Señor presidente, no es tarde. No es tarde para llamar a los demás candidatos presidenciales para llegar a un consenso. No es tarde para llamarlos a agenda abierta y ponerse de acuerdo en los principales temas que aquejan a la Argentina.Todavía estamos a tiempo de mostrar que somos un país serio. Todavía estamos a tiempo de demostrar que, gane quien gane las elecciones, hemos podido construir un camino. No es tarde para reflexionar y dar muestras de que una Argentina insertada en el mundo, aún es posible”.

En su escrito, como presidente de la influyente Sociedad Rural de Jesús María, Magliano le dijo a Macri: ”Para ello, sáquese el traje de candidato y déjese el de presidente. El país necesita eso. Tome las medidas que hagan falta. Escuche a la gente y lo que ha dictaminado. Tenga la valentía de reconocer los errores. Admitir los errores es la virtud de los valientes. Promueva el diálogo y el sostenimiento de las PyMES, señor presidente”.

Tras el allanamiento a las oficinas de Oleos del Centro, Magliano se encuentra prófugo y de lo único que se habla en Jesús María es dónde podría aparecer. Algunos arriesgan que estaría en Uruguay.