Con Gil Lavedra, gestor del lawfare, el macrismo se quedó con el Colegio de Abogados porteño

Las elecciones dieron como ganador al excamarista, Ricardo Gil Lavedra; su armado representa al macrismo, a parte del radicalismo porteño y al Colegio de Abogados de la calle Montevideo

Las elecciones en el Colegio Público de Abogados porteño llegaron a su recta final y el macrismo logró quedarse con su conducción en una lista que encabezó Ricardo Gil Lavedra, quien se consagró como nuevo presidente de la institución.

De esta manera, el excamarista y abogado radical, con el apoyo de Juntos por el Cambio, es el nuevo presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, tras ganar esta noche las elecciones por ajustado margen al abogado Jorge Rizzo, con la lista Gente de Derecho, que conduce la institución desde hace 16 años.

Las elecciones fueron muy ajustadas, pero Eduardo Awad, el presidente ahora saliente, saludó esta noche a Gil Lavedra y las nuevas autoridades. En tanto, el ganador se quedó con la presidencia y ocho cargos más en la comisión directivas mientras que la minoría se llevó seis.

Los comicios de los abogados se desarrollaron durante tres días, entre el martes pasado y esta tarde, y el recuento de votos se extendió hasta la noche. Por su parte, Rubén Ramos, de la lista Espacio Abierto, que reúne a los abogados del Estado, quedó en tercer lugar.

En tanto, la lista de Gil Lavedra incluyó al ex Secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas; a Martín Casares, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia; a José Console, integrante de la Comisión Directiva de Boca; a Ricardo Mihura Estrada, uno de los principales aportantes de campaña de Macri; y a los ex fiscales generales porteños Luis Cevasco y Martín Ocampo.

Gil Lavedra cuenta además con el apoyo de Juan Sebastián De Stéfano, el ex director de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Macri y procesado por espionaje ilegal. Además estuvo en el armado de su candidatura el Consejero de la Magistratura de la Nación, Diego Marias.

El Colegio que ahora presidirá Gil Lavedra estuvo involucrado en las causas por espionaje ilegal, en especial en la que comenzó en los tribunales de Lomas de Zamora pero luego fue absorbida por Comodoro Py.

El ahora expresidente del Colegio pidió ser querellante en la causa donde se investiga, entre otras cosas, las escuchas ilegales que se realizaron contra presos en el penal de Ezeiza durante el macrismo. Luego el Colegio pidió el apartamiento del juez Mariano Borinsky y la nulidad de las decisiones que tomó la Cámara Federal de Casación en la causa de espionaje ilegal, entre ellas el pase del caso a los tribunales de Comodoro Py.

El Colegio Público de Abogados también adhirió al pedido de que se allane el domicilio de Elisa Carrió por la utilización de escuchas ilegales a presos políticos.