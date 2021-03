El presidente Alberto Fernández volvió a retomar el tema de la situación de la Justicia en el país e hizo referencia a la actuación de los jueces en los últimos años. Al respecto, el mandatario aseguró: "Si hubo un tiempo opaco en la Justicia hay que terminarlo". Y añadió que quiere "avanzar con la Bicameral para investigar el poder Judicial".

En una charla con C5N, el mandatario aseguró: "Yo no soy el que echa o pone jueces, yo respeto el proceso". Con respecto a la Justicia, Fernández hizo hincapié en que, mucho tiempo antes de que vuelva a hablar con Cristina Kirchner, él ya "hablaba de los problemas de la justicia". En ese mismo sentido, aseguró que en la campaña dio "nombres de algunos jueces y el 1° de marzo volví a citarlos sin nombrarlos".

Más allá de la actuación de varios jueces, Alberto Fernández no fue generalista y sostuvo que las "inconductas de algunos jueces hacen que se vean mal todos y no son todos". Por otro lado, tomó el caso de Brasil y aseguró: "Hay que hacer como acaba de hacer Brasil. Dijeron esto está mal, empecemos de vuelta" con respecto al caso de Lula Da Silva y a la persecución judicial que vivió.

Durante la tarde se conoció que el ex mandatario Lula Da Silva, quien fuera condenado por el Lava Jato y que se convirtió en uno de los ejemplos más claros del Lawfare en Sudamérica, tuvo la anulación de sus condenas y podrá volver a ser candidato para las próximas elecciones. Justamente este mandatario había sido proscripto y no pudo competir con Jair Bolsonaro. "Acá me da la impresión de que hay jueces en todos los estratos judiciales que han quedado comprometidos con lo que paso", aseguró Fernández.

Sobre esto, sostuvo que, al asumir su mandato, "esperaba" que muchos jueces quisieran "revisar" el accionar desplegado por el Poder Judicial durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, "como acaba de hacer Brasil", en referencia a la anulación de las condenas contra el exmandatario de ese país.