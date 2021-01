El diputado nacional de la UCR Emiliano Yacobitti salió a respaldar al senador Martín Lousteau, tras las críticas que dirigentes del PRO realizaron contra él por sus dichos sobre la figura del ex presidente Mauricio Macri de cara a las próximas elecciones.

"Me parece que algunos salieron a contestarle a Martín Lousteau sin leer la nota. Si alguien se ofende con eso, me parece que bajo ningún punto de vista es una declaración contra Macri. Me sorprendí cuando vi las repercusiones", aseveró el dirigente radical y vicedecano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en una entrevista con FutuRöck.

En ese sentido, el referente radical porteño subrayó que "no" entendió "la postura de Hernán (Lombardi)" y replicó que "la respuesta en todo caso seria que él no está de acuerdo con ampliar el espacio" de Juntos por el Cambio. "No muchas fuerzas no peronistas terminaron el mandato con un apoyo tan positivo y un 41% de los votos. Uno tiene que aprender de los errores y ser autocrítico. Todos en Juntos por el Cambio tenemos eso", planteó el ladero de Lousteau.

Además, se refirió a la posible suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, a lo cual, aclaró que "la mesa de Juntos por el Cambio dejó en claro que está en contra de manipular las reglas del juego de las elecciones". "Yo opino que las PASO se tienen que realizar", sentenció.

¿Se rompe Cambiemos?

El senador nacional de Juntos por el Cambio Martín Lousteau advirtió que "el legado más importante" de Mauricio Macri fue "haber terminado su mandato y dejado en pie a una fuerza que tiene el 41 por ciento" y aclaró que "hablar de candidaturas está muy alejado de lo que se requiere".



Lousteau consideró que Macri "siempre va a a ser, como todo expresidente, de referencia" y se diferenció del exmandatario, al señalar: "Está claro que no pensamos igual en Juntos por el Cambio, como no pensaba igual cuando Macri era presidente".



En un reportaje que publica hoy el diario La Nación, el senador nacional afirmó que "el legado más importante de Macri es haber terminado el mandato, y dejado en pie una fuerza que tiene el 41 por ciento, que si convence a otro 10 por ciento puede volver a gobernar la Argentina".



"Si construimos una fuerza más grande, que vuelva a ganar, el aporte a la historia de Macri será haber modificado el sistema político, me parece mucho más importante eso que cualquier otro legado", aseveró el exministro de Economía.



En torno a las candidaturas de cara a las próximas elecciones, para Lousteau "hablar hoy de candidaturas está muy alejado de lo que se requiere. Eso lo va a dirimir la realidad. Algunos (entre los que se encuentra la ex diputada nacional de la CC, Elisa Carrió) ya manifestaron su vocación de ser candidatos, me parece bárbaro, pero eso lo va a dirimir la realidad y el tiempo".