Rodríguez Larreta desafió a Mauricio Macri a una interna en 2023: "Con quién sea"

El jefe de gobierno porteño no hizo diferenciaciones al hablar de un posible rival en las próximas PASO. Dijo que en Juntos por el Cambio hay "diferentes modelos".

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reafirmó su candidatura a presidente en las próximas elecciones y desafió a Mauricio Macri a una interna y no hizo diferenciaciones entre el exmandatario y los otros posibles rivales en la hora de una eventual PASO. Remarcó que en Juntos por el Cambio hay "diferentes modelos” de país.

“Creo en la necesidad de la experiencia, necesitamos gente que conozca el Estado y haya probado éxito en sus funciones”, remarcó Larreta, en La Nación +, haciendo una clara referencia a su gestión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este marco, sostuvo que se siente "más cómodo con una interna, donde haya claramente diferentes modelos, donde uno presente sus ideas”. Y disparó: “Sea con algún radical, sea con Mauricio Macri, sea con quien sea”. Larreta no nombró a Patricia Bullrich.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Yo quiero transmitir mi convicción de que se puede, de que no hay soluciones mágicas, que requiere un rumbo claro a largo plazo y requiere un plan integral”, agregó Rodríguez Larreta, y continuó: “Yo no puedo contestar en una línea cómo se baja la inflación, sería un chanta porque es algo complejo y solo la vas a bajar en el marco de un plan de desarrollo”.

Por otra parte, Larreta hizo referencia al modelo de país de Finlandia y remarcó que "requirió de un acuerdo para decir ‘este es el rumbo’”. En esa línea, fue consultado sobre un posible acuerdo con el kirchnerismo ante un eventual gobierno a su mando y dijo: “No necesariamente”. Y continuó: “Es una expresión cada vez menos mayoritaria, yo con el kirchnerismo que cree que la inflación la vamos a controlar mandando militantes de La Cámpora a los supermercados, o que cree que vamos a controlar el precio de la carne prohibiendo la exportación, no me voy a poner de acuerdo nunca”.

El mandatario porteño sostuvo que la oposición tiene una oportunidad en 2023 pero aclaró que "si buscamos la unanimidad no hay acuerdo, pero sí una mayoría de los argentinos que coincida en que tenemos que abrirnos al mundo". Y lanzó: "No hay nada más unitario que el kirchnerismo”. En este sentido, disparó que ante un eventual gobierno nacional del PRO en 2023 "no vamos a dejar apretar por patoteros". Dijo que en los primeros días del eventual gobierno avanzaría en “cortar la intermediación en los planes sociales” y que "llenen la Plaza todos los días si quieren. Si uno está convencido que Argentina necesita este camino, y además se construye un apoyo mayoritario, no importa lo que hago Pablo Moyano, Máximo Kirchner o quien sea”.