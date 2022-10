Ritondo pidió a Vidal en la boleta presidencial de 2023 y suma más presión en Juntos por el Cambio

El presidente del PRO en Diputados anticipó que busca ser el candidato de la oposición en la provincia de Buenos Aires y que su candidata a nivel nacional es Vidal.

Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en la cámara de Diputados, anticipó este lunes que busca ser el candidato de la oposición a la gobernación de la provincia de Buenos Aires y quiere acompañar en la boleta a su candidata a presidenta: María Eugenia Vidal.

“Sí, quiero ser candidato a gobernador. Somos varios (Diego Santilli y Javier Iguacel, por ejemplo). Y todos saben que quiero que María Eugenia Vidal esté adelante mío en la boleta. Sin dudas”, dijo Ritondo.

En declaraciones a Futurock, el exministro de Seguridad provincial dijo que “si uno repasa la historia del ‘83 en adelante se va a dar cuenta de que cualquier realidad, en septiembre u octubre de un año preelectoral, es totalmente diferente a lo que termina pasando”.

Consultado sobre las críticas cruzadas entre dirigentes de la oposición que hubo en los últimos días, Ritondo afirmó que “bajo ningún punto de vista corre riesgo la unidad de Juntos por el Cambio”. Y agregó: “En el Congreso tratamos de sostener la unidad, como lo hemos hecho desde el 10 de diciembre del 2019. Votamos las leyes importantes todos juntos. Lo otro es competencia electoral, y es lógico. En la oposición hay aspiraciones, es lógico que haya algunos chispazos, pero es juntos. Es prioridad estar unidos y llevar una propuesta concreta”, planteó.

Desde el entorno de Ritondo indicaron a El Destape: "Larreta pidió reunirse y obviamente es un abrazo de oso. Cristian es el único candidato que puede reunirse con todos los presidenciables. Ésta es la verdad. Larreta hace la gran Larreta, pero con las fotos del viernes y el sábado se terminó la jugada", apuntaron.

En los últimos días, el diputado se mostró cerca de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, y la semana pasada participó de una actividad en la Costa con Horacio Rodríguez Larreta y su posible rival de interna, Diego Santilli.

“A Macri lo veo muy bien, lo veo con voluntad política de relacionarse con la gente. Él no habla de ninguna candidatura y no lo veo en actitud de candidato. Por lo menos, a mí no me lo ha expresado nunca. Pero no quiere decir que sea ni que no. Todavía falta tiempo”, opinó Ritondo.

Y sentenció: “Es lógico que el debate de las precandidatura sean las ideas, que cada uno plantee el para qué y el cómo. Eso es lo que están expresando Patricia, Horacio y cada uno de nosotros. También lo hacen Gerardo Morales, Facundo Manes y cada uno de los precandidatos que puede tener Juntos por el Cambio”.