Ola anti electoral en JxC: ahora judicializa los comicios que perdió en la capital de La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela reveló en El Destape Radio que la intendenta de la capital, perteneciente a Juntos por el Cambio, iría a la Corte Suprema para plantear la nulidad del resultado desfavorable para ella. La dirigenta explicó a este medio que presentó un recurso de amparo y que pidió reserva hasta que se resuelva. Si es negativo, irá al máximo tribunal.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró que la intendenta de la capital provincial perteneciente a Juntos por el Cambio no reconocerá el resultado de las elecciones y buscará ir a la Corte Suprema para que invalide o suspenda la elección que le impidió un segundo período al frente de la Ciudad. La dirigente sostuvo que esperarán la resolución del Tribunal local sobre la competencia o no del mandatario para convocar a comicios municipales y, en caso de ser negativa, irán al máximo tribunal. Para el dirigente peronista, "no va a pasar nada" y redobló la apuesta al asegurar "que vengan, si se anima la Corte, a meterme preso" por no respetar un fallo.

Para el mandatario, el accionar del máximo tribunal "genera una fuerte preocupación que en el día de mañana, porque se le ocurra a cualquiera... yo tengo una presentación en La Rioja de la intendenta actual". Según describió en diálogo con La Fórmula, por El Destape Radio, la dirigenta "convocó a elecciones para octubre, no puede convocar ella porque la ley no lo permite ahora. No obstante eso, se presenta ahora y pierde la elección y están queriendo presentar ante la Corte alguna medida cautelar para que invalide o suspenda la elección que se hizo en la capital".

Consultada por El Destape, la intendenta de la capital riojana, Inés Brizuela y Doria, confirmó la existencia, para ella, de un gris en el proceso. Según relató, hizo la convocatoria a elecciones para cargos municipales "en ejercicio de la autonomía institucional y política". Eso ocurrió el dos de febrero y se publicó al día siguiente. En esa misma fecha, el gobernador llamó a comicios en todos los cargos, incluyendo los de la conducción de la ciudad que ella comanda, "en violación de la autonomía institucional y política que le corresponde a todos los municipios de la provincia".

Como consecuencia, desde la Fiscalía Municipal se presentó una acción de amparo ante el Tribunal Superior de Justicia para plantear la nulidad de la convocatoria hecha por Quintela y esa disposición aún no fue resuelta. Como los tiempos continuaron su curso habitual, Juntos por el Cambio tuvo que presentar a sus candidatos y Brizuela y Doria se postuló "haciendo reserva de lo que resulte del proceso judicial iniciado en el amparo" antes mencionado.

Ahora, en el escrutinio posterior a la elección, se hizo una reserva. La misma realizada cuando se inscribió la candidatura. En este caso fue ante el Tribunal Electoral Provincial. O sea, la oposición pidió "que no se proclamen candidatos hasta que la justicia no se expida sobre la validez o nulidad de la convocatoria efectuada por el gobernador de la provincia respecto de los cargos municipales del Departamento Capital".

Contrariamente a lo denunciado por el gobernador en El Destape, Brizuela y Doria aseguró no haber planteado la nulidad de la elección ni sus resultados sino mantener una reserva hasta que haya una resolución judicial que determine si el mandatario provincial "tiene competencia para convocar a elección de cargos municipales".

Según explicó la intendenta, si la resolución del Tribunal Superior es negativa a su acción de amparo, la Fiscalía Municipal irá a la Corte Suprema "en defensa de la autonomía institucional y política que le corresponde al municipio de la capital". Para concluir, reiteró que desde su espacio no pidieron "que se anule la elección, a lo mejor eso es lo que interpretan ellos. Estamos haciendo la reserva de lo que sea, que no proclamen candidatos porque hay una causa sin resolver que pone en duda la validez de la convocatoria efectuada por el gobernador".