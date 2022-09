María Eugenia Vidal, "preocupada" por la deuda del gobierno de Alberto: "Agrava la herencia"

La exgobernadora bonaerense rechazó las últimas negociaciones de Sergio Massa por la deuda. También cuestionó el llamado al diálogo que lanzó el Gobierno la semana pasada.

La diputada nacional María Eugenia Vidal cuestionó el pasado martes las últimas medidas económicas del Gobierno al señalar que lo que se está "haciendo hoy con la economía no hace más que agravar la herencia del próximo gobierno". “Lo que están haciendo ahora es trabajar para llegar hasta diciembre de 2023 sin que se profundice la situación. Pero pasa todo lo contrario” afirmó Vidal al ser entrevistada por Luis Majul en La Nación Más, refiriéndose a las últimas negociaciones de Massa respecto a la deuda externa.

En ese sentido, afirmó que “lo único que hace (Massa) es patear gastos y adelantar ingresos” y agregó que “un claro ejemplo es el canje de deuda que vencía ahora en septiembre y que no podía pagar”. “¿Cómo canjeó deuda y lo postergó un año?”, se preguntó la exgobernadora bonaerense.

“Si no fuera por eso, sus acreedores no creo que lo fueran a esperar un año más para que pague”, sostuvo, para luego añadir que “hay que ser honestos con la gente y decirles que lo que están haciendo hoy con la economía no hace más que agravar la herencia del próximo gobierno”.

Qué dijo Vidal sobre el llamado al diálogo del Gobierno

Por otra parte, María Eugenia Vidal rechazó el llamado al diálogo político con la oposición que buscó iniciar el Gobierno la semana pasada, pero sin una respuesta pública de ningún integrante del PRO. "No puede haber diálogo y confrontación al mismo tiempo. No podés culpar a la oposición de ser responsables de un atentado y a los pocos días llamarlos a dialogar", afirmó.

"No hay diálogo sin agenda. ¿Dialogar para qué? Si es para dialogar sobre la inflación, el empleo, la pobreza, con propuestas concretas es una cosa. Este es un llamado informal que no se verifica en los hechos”, añadió la diputada.

Aun así, señaló que antes que responder por sí sola al llamado del Gobierno debe consultarlo con los demás referentes opositores: “Lo tengo que preguntar. Nosotros somos una fuerza política, que tiene una mesa nacional, que toma decisiones integrada por todos los partidos", afirmó.

Además, Vidal se refirió a la interna dentro de Juntos por el Cambio, que ayer tuvo un nuevo episodio cuando el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, le pidió al expresidente Mauricio Macri "que ordene a su gente, que es bastante violenta", en referencia a la negociación para suspender las PASO en Chubut.

“La gente nos interpela por la unidad y también para que nosotros tengamos un plan. Lo importante no es quién sino para qué. No hay ningún argentino que se vaya a dormir esta noche preocupado por quién va a ser el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio sino por la realidad que angustia, que abruma y que quieren que la política esté a la altura. Nosotros tenemos la responsabilidad de estar a la altura”, afirmó la exgobernadora al respecto.