Elecciones 2021: lo que se sabe y resta definir en las listas de Cambiemos

Vidal gana espacios de poder en el Gobierno porteño, hubo acuerdos clave en la provincia y Macri metió candidatos.

Juntos por el Cambio ya delineó los lugares principales de las listas que llevará a las PASO y que inscribirá hoy, antes de la medianoche. En la Ciudad, María Eugenia Vidal construyó una boleta inclusiva para los aliados fundadores y empezó a copar puestos muy importantes del Gobierno porteño, como la vacante vicejefatura. En la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli cerró con un sector del radicalismo, le dio lugares preponderantes a la Coalición Cívica, relegó un poco los pedidos de Jorge Macri, sumó solicitudes de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, desde Europa, pudo colar sus propuestas en las distintas nóminas.

En Buenos Aires se renovarán 35 diputados de los cuales 14 pertenecen a Juntos por el Cambio y en el distrito porteño renovarán 10 sobre un total de 13 escaños. En la Legislatura porteña, en tanto, renovarán 21 bancas de un total de 30. Actualmente, con los nuevos aliados, Vamos Juntos posee 39 lugares sobre 60 y el Frente de Todos tiene 17.

Ciudad: Vidal gana, Nieto se suma

Vidal encabezará la lista de diputados nacionales por la boleta larretista en el distrito porteño y copará espacios importantes de poder. Emmanuel Ferrario estará en el primer puesto de precandidatos a legisladores de la CABA y ocupará el segundo lugar en la sucesión de la Ciudad, será el nuevo vicejefe de Gobierno tras la renuncia de Santilli. Ferrairo es licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Di Tella, trabajó tres años en el grupo Techint, y luego cuatro años en el Congreso de la Nación como Asesor y Jefe de Asesores de Ricardo Gil Lavedra. También trabajó para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en temas de evaluación de impacto y planeamiento estratégico y durante la gestión cambiemita en la provincia, desde el 2016, fue Subsecretario de Coordinación de la Gestión.

Con la confirmación de Ferrario quedaron en el olvido los nombres larretistas para acompañar al jefe de Gobierno en la gestión de la Ciudad. Se habían mencionado tres figuras importantes: el diputado Álvaro González, el armador de Rodríguez Larreta y secretario de Ambiente, Eduardo Macchiavelli, y Fernando Straface. Este último guardará un lugar en el Poder Ejecutivo como secretario de Gobierno y de Relaciones Internacionales desde donde cumplirá un rol de coordinación teniendo en cuenta la ausencia de Santilli y la proyección nacional de el mandatario de la Capital. Con la mira puesta en el 2023, se enfocará en proyectar internacionalmente la figura del candidato presidenciable del PRO que retomará su agenda internacional a partir de agosto, con una primera gira oficial a los Estados Unidos.

La nómina de legisladores porteños también incluirá la figura de Darío Nieto, secretario privado y uno de los pedidos exclusivos de Mauricio Macri. Nieto, involucrado en la causa que investiga el espionaje ilegal durante el gobierno cambiemita, ocupará el noveno lugar, ingresará como diputado de la Ciudad el 10 de diciembre y ganará la inmunidad de arresto. También aparecerán los nombres de Gastón Blanchetiere, impulsado por Graciela Ocaña, y Sol Méndez, ambos por Confianza Pública.

Más allá de esas caras, Vidal también obtendrá otra silla importante en la Ciudad. Con una futura modificación de la ley de Ministerios, un hombre suyo, Gustavo Ferrari, quedará a cargo de la cartera de Seguridad que actualmente orbita bajo la vicejefatura de Gobierno. Así, el vidalismo cooptará los dos espacios que dejó vacantes Santilli. Ferrari desempeñó el mismo rol en la provincia entre el 6 de junio de 2016 y el 10 de diciembre de 2019.

Acuerdos en provincia

La situación bonaerense está prácticamente encaminada. Allí Diego Santilli encabezará la lista que contará con una foto de semi unidad después del renunciamiento de Gustavo Posse, intendente de San Isidro y líder de la fallida tercera lista de Juntos en la provincia. El alcalde se bajó de la carrera electoral el jueves a la noche en redes sociales e irá plegado a la boleta larretista sólo en el segmento concejales.

"Luego de una intensa labor inclusiva damos fin a la postulación de nuestro espacio para las próximas elecciones primarias", tuiteó Posse. "En pos de la necesaria unidad de Juntos realizamos nuestro aporte y estamos confiados en que esta campaña por las elecciones Primarias tendrá la altura del debate que la realidad actual demanda", explicó.

El intendente del conurbano norte, que se enfrentó a la lista partidaria de Maximiliano Abad, actual presidente de la UCR bonaerense, pidió dos diputados nacionales y seis provinciales pero no los consiguió, según dejó trascender una fuente. Otro de los voceros consultados especuló con que, de todos modos, colará algunas caras propias en distintas papeletas. Sus candidatos a concejales irán en la misma sábana que Santilli y hasta hace unas horas no se descartaba la posibilidad de que meta un nombre para la Cámara Alta local por la primera sección electoral.

El de San Isidro es un caso particular. Ramón Lanúns, un PRO puro, cerró con Facundo Manes, la lista radical, para ir como concejal por ese municipio. Una pérdida fuerte para el armado larretista que tuvo una filtración hacia las filas contrarias. El neurocirujano, que decidió no hacer un acto para lanzarse a la arena política, supo cosechar figuras importantes provenientes del peronismo no kirchnerista que también quiso conquistar el sector de Santilli.

El ex vicejefe de Gobierno, en tanto, le cedió un importante espacio de poder a una Elisa Carrió que genera mucho respeto dentro de las filas cambiemitas. La Coalición Cívica, que pondrá en juego tres bancas, estará presente en el tercer, cuarto y décimo puesto de la nómina, desplazando a un Jorge Macri que también batalló por un nombre propio después del podio. En la hoja habrá espacio para figuras de Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

Las listas porteñas

María Eugenia Vidal estará acompañada por el radical liberal Martín Tetaz, una propuesta de Martín Lousteau, seguido de Paula Oliveto, por la Coalición Cívica y Fernando Iglesias, otro pedido de Mauricio Macri. Luego, irá dirigenta radical, Carla Carrizo, y Fernando Sánchez, también por el espacio de Elisa Carrió.

En la lista, que no tendría, en principio, nombres vidalistas, seguirá Sabrina Ajmechet, periodista en CNNRadio, columnista de La Nación y presidenta del Club Político Argentino. En octavo lugar aparecerá Pablo Walter, una figura vinculada a Esteban Bullrich. Es parte del Consejo Nacional PRO, fue senador por Tucumán y director AySA.

Pero no será la única boleta de Juntos por el Cambio en la Ciudad. Vidal deberá enfrentarse a la comandada por el ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy y el ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. Este último, por el radicalismo díscolo, ya inscribió su nómina con figuras como el actual diputado Facundo Suárez Lastra, el actor Luis Brandoni, Ana Lía Etchegaray, Andrés Borthagaray, Galo Soler Illia, Ivana González, Martín Scotto, Mónica Marquina y Virginia Vassel.

López Murphy, en tanto, ya se mostró públicamente con la investigadora del CONICET Sandra Pitta, Gustavo Segré (que no será candidato y su lugar será ocupado por el economista Gustavo Lazzari), María Eugenia Talerico, quien fue número dos de Mariano Federici en la UIF macrista, Franco Rinaldi, Roberto García Moritán, más conocido por ser el marido de Pampita, Marina Kienast y Yamil Santoro.

Las listas bonaerenses

Diego Santilli y Graciela Ocaña, de Confianza Pública, encabezarán la lista de diputados nacionales por la provincia. Con espacios importantes, la Coalición Cívica estará en tercer y cuarto lugar con Juan Manuel López, actual jefe del bloque en Diputados, y Marcela Campagnoli, también para renovar, respectivamente. López ingresó a la Cámara en 2017 por la Ciudad y estos comicios lo encontrarán en un distrito vecino. El cambio de localidad conllevó ciertos desplazamientos en el partido fundador.

Los corrimientos sacaron a Héctor Toty Flores de la boleta, que irá como candidato a concejal de La Matanza, y a Javier Campos, que no estará entre los elegidos. La Coalición Cívica cambiará un diputado hombre por una diputada mujer, Victoria Borrego, que estará décima. El quinto lugar será para Gerardo Milman, mano derecha de Bullrich en el ministerio de Seguridad.

Luego, habrá espacio para Natalia Villa, uno de los pedidos de Jorge Macri; el vaciador de medios públicos Hernán Lombardi, solicitado por Mauricio Macri y Gabriela Besana, de Vidal. También se sumará Alejando Finocchiaro, ex ministro de Educación que tiene la banca de Néstor Grindetti, intendente de Lanús y jefe de campaña de Santilli.

Por el lado de Facundo Manes, mucho más en silencio, ya están confirmados los lugares para Margarita Stolbizer, una de las nuevas incorporaciones de Juntos a través del GEN, y Emilio Monzó. También formará parte del armado Joaquín de la Torre, ex ministro de Vidal y ex intendente de San Miguel, una persona cercana a Jorge Macri.

Para las elecciones locales, el armado de Santilli ya cerró figuras importantes. En la tercera sección, con 4.132.955 electores habilitados para votar, el ex intendente de Quilmes, el cocinero Martiniano Molina, encabezará la nómina para la Cámara Baja seguido de Maricel Etchecoin de la Coalición Cívica y Adrián Urreli, actual legislador.

Por la primera sección, con 4.124.182 electores habilitados, irán Gabino Tapia, hombre de Jorge Macri, como cabeza de lista de senadores provinciales seguido por Daniela Reich, actual legisladora, un hombre de la Coalición Cívica o de Gustavo Posse -- aún a definir -- y Aldana Ahumada que buscará renovar. Por la quinta, con 1.178.502 votantes, ya fue confirmada en segundo lugar Romina Braga, del espacio de Carrió.