Larreta lanzó su candidatura y el macrismo le respondió en redes sociales: "Nunca vas a ser"

El jefe de Gobierno dijo que tiene el "sueño" de ser parte de la "solución" a los problemas de la Argentina. Aunque negaron una postulación anticipada, el macrismo salió a retrucar en Twitter negándole el destino presidencial.

Pocas horas después del cambio de gabinete nacional y en medio de numerosos discursos negativos, pro crisis y pro debilitamiento del gobierno federal, Horacio Rodríguez Larreta manifestó su "sueño de ser parte de la solución" a los problemas de los argentinos. El mensaje generó suspicacias, ¿fue un lanzamiento a la carrera presidencial? En su entorno lo negaron rotundamente porque nada apura una definición - que llegaría recién en marzo - y porque nunca dijo que él conduciría ese rumbo nuevo, sólo que quisiera ser parte. Pero, evidentemente, no todos lo interpretaron así porque el ejército macrista instaló, en redes sociales, la consigna "no vas a ser presidente".

En un extenso hilo de tuits, el jefe de Gobierno señaló los problemas económicos actuales, hizo foco en la necesidad de brindar certezas y un plan pero, criticó, el Frente de Todos no lo hace producto de sus internas. Como cierre, sostuvo que en Juntos por el Cambio no improvisan, que se preparan, que están armando un plan (no explicitado y guardado bajo siete llaves al canto de "no lo podemos presentar porque no sabemos qué economía vamos a recibir" en caso de ganar) y un equipo para ejecutarlo. Dijo estar "comprometido" con esa tarea y lanzó: "Sé que es posible, sueño con ser parte de la solución a los problemas que arrastramos hace décadas".

Pese a haber funcionado como una señal, dentro de las muchas ya dadas, sobre su candidatura, se negó un lanzamiento formal. Se alegó que simplemente fue el cierre de una postura y que sólo dijo que va a ser parte del cambio, no que lo va a liderar. El liderazgo hoy es una de las grandes batallas opositoras y el larretismo no quiere dar una batalla hiriente anticipada.

Los ánimos están caldeados en la oposición. Pese a que adoptaron la estrategia de mostrar unidad frente a las internas opositoras, esa disputa por el liderazgo está lejos de saldarse.La tendencia "nunca vas a ser presidente", dirigida a Larreta, funcionó como una prueba contundente de ello. Señal de que está en carrera y con chances, sostiene la versión optimista. Mauricio Macri se tomó el trabajo, casi personal, de complicarle el camino al mandatario porteño. Si bien dijo que acompañará a todos hasta el momento de la definición, claramente el más desfavorecido fue el "pelado".

El jefe de Gobierno no manifestó ningún apuro por pronunciar la frase "voy a ser candidato a Presidente". Sin embargo, su ubicación en la línea de largada fue más anticipada que la fiesta sorpresa por el cumpleaños de Gabriela Michetti. Esa que el ex presidente publicó en redes sociales antes de que la festejada llegara.

Las encuestas, en el último tiempo, mostraron una caída de Larreta pero esto no alarmó al equipo. Según el análisis, el alto nivel de imagen positiva conseguido durante la cuarentena estricta fue ficticio y que, cuando se acomodó en valores normales y lógicos, no registró caída. En contraposición, Mauricio no subió, se mantuvo en los mismos estratos de siempre pese a la merma en la visión optimista para con el oficialismo.

El internismo público se dio justo en una efeméride macrista. En julio de 2002 se fundó Compromiso para el Cambio, ese momento que muchos destacan en el armado de Mauricio Macri pero que sólo recordó José María Torello, primer presidente de PRO, con una nota en Clarín. El dirigente valoró cómo el espacio nació con personas nuevas, por fuera de la política, cómo creció en la Ciudad y cómo, cómo gobierno nacional, hizo lo que pudo y supo hacer, no lo que quiso. Pero que ahora, hacia futuro y con experiencia ganada, el asunto será diferente.

Aldana Ahumada, senadora bonaerense de PRO que quiere competir por la intendencia de Merlo en 2023, fue una de las primeras personas que se sumó al armado de Macri. Consultada por El Destape, dijo que "si mirás para atrás y ves todo el recorrido, nos tiene que llenar de orgullo. En el transcurso de esos 20 años tuvimos Presidente, jefe de Gobierno, gonernadora de la provincia de Buenos Aires, cantidad de intendentes y legisladores en todas las provincias. Mucho recorrido sosteniendo los valores que nos caracterizan". Como desafío, hacia adelante, la "gran expectativa de seguir creciendo, de seguir ampliando nuestro partido para lograr los sueños que nos movilizaron desde un principio, de tener un país con desarrollo, con trabajo, con educación de calidad. Un país integrado al mundo".