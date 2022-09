La sorpresiva aparición de Esteban Bullrich: "Desde terapia intensiva"

El exsenador, que lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, envió un mensaje de aliento para su equipo en medio del Superclásico.

El exsenador Esteban Bullrich, quien se encuentra internado desde hace semanas en su lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, posteó en sus redes sociales desde la clínica el último domingo para darle un mensaje de aliento a River Plate por el Superclásico.

"Esta cuenta banca al más grande desde terapia intensiva, @riverplate", publicó Bullrich en el feed de su cuenta de Instagram momentos después de que finalizó el partido en La Bombonera, en el que Boca venció a River por 1 a 0.

El exministro de Educación de Mauricio Macri acompañó el texto con una foto sonriendo desde la cama de la terapia intensiva del Hospital Austral, donde se encuentra internado desde el pasado 31 de agosto por una dificultad respiratoria, en el marco de su lucha contra la ELA.

La propia cuenta oficial de River respondió el mensaje de aliento del dirigente de Juntos por el Cambio: "¡Siempre! 💪🏼⚪️❤️⚪️", fue el comentario del club que preside Jorge Brito. Otros famosos, como Connie Ansaldi, Sergio Lapegüe y Viviana Canosa, también respondieron con mensajes de aliento al posteo de Bullrich, que obtuvo más de 85.000 likes.

Más allá de los mensajes que envió a través de los partes médicos, el exsenador ya se había manifestado el último viernes con otro posteo en el feed, que también repitió en su cuenta de Twitter: "Mientras crezco y me desarrollo, sean pacientes, Dios no ha terminado su trabajo conmigo aún", dice la frase que compartió, una cita del pastor estadounidense Jesse Jackson. "Muchas personas de mis equipos me han escuchado muchas veces repetir la cita. Quizás ahora con un sentido más espiritual, es la huella mucho más visible del cincel", escribió Bullrich en el mensaje con el que acompañó su posteo.

La salud de Esteban Bullrich

El último parte médico emitido por el Hospital Austral en relación a la salud del dirigente de Juntos por el Cambio, el lunes de la semana pasada, afirmaba que "el paciente Esteban Bullrich continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Austral, estable, bajo tratamiento por neumonía, con ventilación mecánica y se le ha retirado la sedación"

Asimismo, el parte informó que el exsenador "se encuentra despierto e interactúa con sus familiares". También comunicaron que la familia de Bullrich "va compartiendo con Esteban todas las muestras de cariño expresadas y él las recibe con mucha emoción".

Bullrich, exministro de Educación de la Nación de JxC, debió renunciar en diciembre de 2021 a la banca de senador que obtuvo en en 2017 para dedicarse de lleno a la lucha contra su enfermedad.