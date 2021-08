La explicación de Fernando Iglesias tras el obsceno gesto en el acto de Vidal

El diputado nacional de Juntos por el Cambio contó por qué se metió la mano dentro del pantalón durante el acto opositor.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias fue noticia esta semana luego de que un polémico gesto suyo se hiciera viral en las redes sociales durante un acto de la precandidata a diputada de la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. En el video, compartido en reiteradas ocasiones por las redes sociales, se observa como el dirigente se mete la mano en el pantalón, en la zona de la entrepierna, y es tomado por la cámara. Al mismo tiempo, la politóloga Sabrina Ajmechet lucha con su pelo y Paula Oliveto parece muy entretenida con su nariz.

Ahora, por medio de su cuenta oficial de Twitter y sin hacerse demasiado problema con la imagen que dejó, explicó qué fue lo que ocurrió y por qué tuvo ese gesto. Citando al video, el usuario @CarlosMasladios le preguntó: "¿Te pica, Fer Iglesias?". Y sin vueltas, el diputado comentó: "No, me operé de hernia este año en el Hospital Británico. ¿Por?". Aparentemente, el dirigente político de centroderecha se encontraba molesto por la intervención quirúrgica y no pudo evitar demostrarlo en medio del escenario donde la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires daba su discurso.

Como era de esperarse, más allá de su explicación, Iglesias se transformó en tendencia y se realizaron decenas de memes ridiculizando el desagradable momento público que protagonizó. Más allá de la operación, no quedan dudas que no se trataba ni del momento ni del lugar indicado para meterse la mano en el pantalón cuando Vidal se encontraba presentando un programa con 23 propuestas que impulsará en el Congreso si es elegida para representar a CABA.

Hace meses que Iglesias en tendencia o noticia en redes sociales por cosas, principalmente, negativas. A principios del mes de agosto, por ejemplo, acosó en redes sociales a Florencia Peña y no dudó en lanzar múltiples mensajes misóginos por la visita de la actriz a la Quinta de Olivos para tratar la situación de actores y artistas. Por su machismo explícito, fue denunciado por la conductora y recibió la queja y el pedido de renuncia a la Cámara de Diputados por las legisladoras del Frente de Todos.