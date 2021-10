La advertencia de Gerardo Morales: "A Macri no lo volvería a votar”

El gobernador de Jujuy también advirtió que "el radicalismo no será más furgón de cola" tras pedir una interna en Juntos por el Cambio y marcarle la cancha al PRO.

Con miras a las elecciones 2023, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, advirtió que no volverá a votar al exmandatario Mauricio Macri y adelantó que la Unión Cívica Radical (UCR) avanzará por “una gran interna” en Juntos por el Cambio para marcarle la cancha al PRO. “No me inscribo entre los que lo quieren jubilar, más allá de que no lo volvería a votar”, aseguró respecto a Macri.

“No me parece que tenga que volver a ser candidato a Presidente, no estoy de acuerdo. Estaría bueno que su apoyo en la campaña sea lateral, dando consejos y que dejemos que los candidatos territoriales sean los que expresen a Juntos por el Cambio en una elección que es muy federal”, lanzó el expresidente del Comité Nacional de la UCR.

En este marco, enfatizó sobre el rol del radicalismo y afirmó que "el desafío es que no sea furgón de cola ni tenga un rol intrascendente en Juntos por el Cambio. Eso ya no va a suceder nunca más”. “Estamos mejor parados, movilizados, recorrí el país y se ve una UCR fortalecida”, agregó el mandatario provincial en diálogo con Infobae.

En este marco, apuntó contra el PRO y dejó en claro sus diferencias con el espacio que representa a el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el expresidente Macri y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “No queremos ser dueños de la coalición, pero el PRO tampoco puede sentirse dueño de Juntos por el Cambio”, planteó tajante y exigió una “relación simétrica” en base a una “mesa horizontal” entre las fuerzas que componen el espacio de coalición.

“Yo no le voy a decir al PRO cómo tiene que resolver sus problemas. Sí estoy seguro de que va a haber candidatos presidenciales del radicalismo y del PRO. Eso está bueno, porque cuando fueron las PASO en la provincia de Buenos Aires algunos se querían cortar las venas, pedían que no nos peleemos, criticaron la actitud del radicalismo por presentar a Manes. Sin embargo, al final, todo sirvió para potenciar el resultado, le dio más fuerza a la coalición”, reiteró el gobernador jujeño que dejó en claro sus aspiraciones presidenciales: “Yo estoy en esa discusión”.

“No quiero aventurarme a tomar definiciones, pero sería bueno que se haga una gran interna dentro de Juntos por el Cambio; desde el radicalismo espero que haya varias opciones y que en una instancia previa unifiquemos a todos detrás de una sola candidatura que compita con el representante del PRO. Todo eso le va a hacer bien al espacio", completó.