Las primeras imágenes de la China Suárez y Mauro Icardi juntos: "A los besos".

Hace algunos días, la China Suárez y Mauro Icardi protagonizaron un escandaloso encuentro en el restaurante Gardiner, donde se cruzaron a Wanda Nara. Tras esto, la joven pareja decidió dejar de ocultarse y este fin de semana se mostraron juntos por primera vez y a los besos.

Fue durante Intrusos (América) donde Guido Zaffora brindó información sobre la salida de la actriz y el deportista. “El sábado estuvieron juntos en Gardiner. Llega la China y no llega sola, llega con otra famosa amiga que es Mery del Cerro”, comezó relatando el periodista y luego agregó que ambas artistas estuvieron sentadas en una mesa, charlando y riendo.

“A los 25 minutos llega Mauro Icardi con un amigo y se sientan en una mesa muy reducida. Icardi por un lado, la China por el otro, estaban en una parte privada del restaurante”, aclaró luego. Ante esto, Flor de la V, sumó que el encuentro ocurrió el sábado y que el día viernes Wanda Nara se mostró a los besos con L-Gante en Los Martín Fierro de la Moda, por lo que podría interpretarse como una "venganza".

Las primeras imágenes de la China Suárez y Mauro Icardi juntos. Foto: @lomaspopucom

En esa línea, el periodista de América TV aseguró: “Primero, Gardiner, todos comiendo y hay un pasillo por el que te vas a Tequila. Primero, la China y María pasan divinas y a los 20 minutos pasa Icardi con el amigo. Estaban a los besos furiosos delante de la gente y cuando la China se dio cuenta que la estaban grabando hubo como un forcejeo, un momento tenso”.

Wanda Nara reveló la verdad de su plan para destruir a La China Suárez: "Basura"

Yanina Latorre es una pieza fundamental en la disputa mediática entre La China Suárez y Wanda Nara, ya que fue ella quien reveló todo al respecto en 2021 y hasta el día de hoy da primicias sobre ese caso. En ese sentido, la panelista de LAM reveló en unas recientes declaraciones parte del plan de Nara para destruir a la actriz.

Wanda Nara compartió en varias de sus historias de Instagram capturas de pantalla de sus chats privados con La China Suárez, en los que expuso intimidades de la familia de la actriz, Pampita y Benjamín Vicuña. Días más tarde, Yanina Latorre habló con la hermana mayor de Zaira Nara sobre esa actitud y ésta le reveló el motivo estratégico por el que lo hizo.

"Wanda no logró arruinar a la China. Filtró un chat matando a Pampita. Le pregunté ‘¿para qué lo hiciste?’, y me dijo ‘quiero que todos sepan que es una basura’", comentó Yanina en una de sus historias de Instagram. Estas declaraciones se dieron en referencia al abrazo y la charla buena onda entre La China Suárez y Pampita en un evento, antes de ser fotografiadas por la prensa.

Qué dijo Wanda Nara de Yanina Latorre

"Hay una panelista ensañada. La misma abogada de ella es la abogada de Mauro, es obvio que me va a arruinar. Yo no le doy información como a veces me pedía, y yo muchas veces le di o le comentaba o le respondía y le decía cosas. Porque si tenés a la abogada de mi marido que dice que me quiere sacar cosas, ¿qué información te puedo compartir? A partir de ahí me dijo: ‘te voy a arruinar la vida’", comentó Nara. Y agregó: "Le voy a pedir a todas las panelistas, a todas las periodistas y a las mujeres, sobre todo… respeto y empatía, porque no saben lo que yo denuncié. Mauro es un buen padre y espero que pueda restablecer el vínculo con sus hijas y ojalá que también con mis hijos, que todo este tiempo se comportó como un padrazo".