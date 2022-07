Juntos por el Cambio, entre los cambios en el Gabinete nacional y la relación con el campo

La oposición empezó a ver en Sergio Massa la última oportunidad del gobierno para sortear la crisis. En medio del análisis y la crítica al FdT por la falta de un plan, la alianza apostó por fortalecer su vínculo con el campo con visitas a La Rural pero ausencias programadas para el evento central del sábado.

En medio de la campaña para fortalecer su vínculo con el sector del agro e intentar consolidar el voto para el año que viene, la oposición se hizo un lugar para salir a marcar su postura frente a los cambios en el gabinete nacional. Con especial énfasis en la figura de Sergio Massa, Juntos por el Cambio hizo foco en la falta de un plan de Gobierno, la ausencia de novedad producto de su pertenencia al gobierno, y la necesidad de generar confianza para garantizar la salida de la crisis. Sin embargo, las conversaciones y especulaciones sobre lo que vendrá no se hicieron esperar, aunque sin frenar actividades de agenda.

Con la orden casi moral de hacer presencia en los medios de comunicación para opinar sobre todos los temas y generar discursos que puedan mantener a la coalición como protagonista, distintos referentes salieron a opinar sobre las nuevas designaciones y se comenzó a especular con un posible llamado al diálogo. El rumor empezó a correr poco después del anuncio oficial y se lanzó la ronda de consultas internas para conocer la posición que adoptaría la alianza en caso de darse ese escenario. Patricia Bullrich fue una de las que se adelantó a esa posibilidad: "Es muy difícil hablar con quien no toma la responsabilidad de hacer las cosas que tiene que hacer. ¿Con quién vamos a hablar si se reparten así el poder? Cada día que pasa pierde el país y pierden los argentinos".

Para la dirigencia cambiemita, sin embargo, la figura de Massa puede generar los movimientos necesarios para calmar la crisis y darle un aire al Gobierno. Pero, analizaron, es prácticamente la última oportunidad del oficialismo. Si sale bien, llegará sin sobresaltos a las elecciones del año que viene. Sobre todo teniendo en cuenta las aspiraciones del propio nuevo ministro. Si sale mal y no se logra controlar la situación, ya empezaron a pensar en un escenario de convocatoria a elecciones anticipadas, aunque estas impliquen la entrega del poder en diciembre de 2023.

Fuera de las especulaciones y escenarios posibles, la alianza siguió con su agenda electoral. Pocas horas después de los incentivos anunciados por el Gobierno para promover la liquidación de dólares por parte del sector, la oposición buscó afianzar sus vínculos con el campo. Al desfile de varios dirigentes de Juntos por el Cambio en La Rural el jueves se le sumarán otros actos de presencia entre viernes y sábado. Visitas para nada extrañas, repetidas año tras año, promovidas por una línea ideológica en común y la necesidad de consolidar el voto del centro del país el año que viene.

Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Elisa Carrió, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López recorrieron las instalaciones ubicadas en Plaza Italia el jueves. En principio, según aclararon dos fuentes, no se trató de una jornada organizada sino que, de forma casual, coincidieron todos en un mismo espacio. Obviamente, los dirigentes de la Coalición Cívica lo hicieron en conjunto, pero no hubo una organización de cumbre opositora. Sin embargo, la foto cobró una dimensión importante en un contexto de campaña anticipada y frente a las medidas anunciadas por el Gobierno.

Tal vez la que dejó más clara esta postura de estrategia política fue Carrió. En declaraciones a la prensa, aseguró que el Gobierno es injusto con el campo, "aún con esta mejora" de incentivos a la liquidación pero, aclaró, para ella, sus aliados y la gente de "a pie" el dólar está $300. Por lo tanto, le recomendó a los productores que "hagan Patria, guarden su dinero”. Esta es una de las grandes incógnitas planteadas a nivel general pero también en el seno de la oposición. ¿Por qué el agro liquidaría si, con la posibilidad de "aguantar", podría esperar un presunto cambio de gobierno que lo beneficiaría más?

Un poco esta línea quedó también plasmada en declaraciones de Macri a la prensa. El ex presidente aseguró que fue a darle su apoyo al campo, manifestar su optimismo sobre el futuro del país pese al momento "muy difícil", un futuro que "es con el campo, no contra el campo". Mauricio no sólo se hizo presente para recorrer la exposición sino también para almorzar con empresarios y productores.

El que no participó de la recorrida fue Horacio Rodríguez Larreta, que estuvo la semana pasada en la inauguración de la exposición con fuertes críticas al gobierno. Esa foto tuvo lugar seis días después del lockout de la mesa de enlace y tendrá su reedición el sábado, en el mega evento de inauguración. El jefe de Gobierno, ausente el jueves, pasará por el predio este viernes para recorrer y el sábado dirá presente en la ceremonia principal.

Pese a estar invitado, Macri no estará el sábado. El ex presidente prefirió el almuerzo con empresarios y productores del jueves pero mostrará una ausencia el fin de semana. No será el único. Gerardo Morales, titular de la UCR, tampoco irá a La Rural, algo que también haría el líder de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. Facundo Manes, diputado y presidenciable del radicalismo, no estará en el acto por encontrase fuera de Buenos Aires.

Además de Larreta también se espera la presencia de Diego Santilli, su candidato para la provincia de Buenos Aires. El diputado ya recorrió la exposición el miércoles junto a la presidenta de Valores para mi País, Cynthia Hotton, en lo que fue la primera actividad que compartieron post competencia electoral en 2021. Ambos coincidieron en que "si al campo le va mal, a la Argentina le va mal” porque "es el motor del desarrollo productivo de la Argentina". Esta recorrida dejó la foto del primer acercamiento entre ambos.

Santilli fue uno de los protagonistas políticos del paro de la mesa de enlace del 13 de julio. El diputado quiso dar el presente, se comunicó con Rogelio Frigerio, candidato de unidad PRO en Entre Ríos, y este llamó a Carolina Losada, radical de Santa Fe, para armar la presencia en el epicentro de la protesta. El objetivo, consolidar el voto recuperado de la región centro del país, que había caído en 2019 y se recuperó en 2021. Pero, además, lanzar una suerte de candidatura triple para el corazón de la Argentina. Por territorio bonaerense no estaba confirmada, del otro lado de la interna amarilla, la presencia de Cristian Ritondo en La Rural el sábado. El evento del sábado no tendrá discursos de la dirigencia política, que solo funcionará como espectadora y dará la foto.

En la lista de actividades programadas, en la tarde del jueves seguía en pie la foto entre Larreta y Vidal en la Ciudad de Buenos Aires. Una recorrida que los volvería a mostrar juntos después del acercamiento de la ex gobernadora a Macri. De hecho, ambos estuvieron en La Rural el jueves. El jefe de Gobierno porteño también tiene en agenda dos viajes a Santa Fe, una provincia que la oposición espera poder conquistar el año que viene, probablemente bajo el sello radical o socialista, pese a que también hay postulantes PRO en danza.

Prueba de esto es el acercamiento que Larreta mostrará con Pablo Javkin, intendente de Rosario, en esa ciudad. El viernes, el cacique oficiará de anfitrión del Foro Urbano Federal previo a la cumbre mundial de Alcaldes C40 que se realizará en octubre en Buenos Aires. Un día después, el sábado, el jefe de Gobierno estará en Santa Fe capital en reuniones de la Fundación Pensar, think tank PRO.