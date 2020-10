Interna en Juntos por el Cambio: Pinedo cruzó a Carrió por Rafecas

El ex senador nacional por Cambiemos, Federico Pinedo, se refirió a la designación del procurador general y remarcó: "Daniel Rafecas no me parece que genere confianza en los argentinos, ha tomado muchas decisiones polémicas". Y cruzó a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

Pinedo habló sobre lo que dijo una de las referentes de Juntos por el Cambio y encendió la interna nuevamente con un tema complicado. "No coincido con Carrió respecto de la postura sobre Rafecas".

Por otra parte, Pinedo se refirió a la última carta escrita por Cristina Kirchner: "En materia económica si nadie te cree las cosas no suceden", al tiempo que expresó: "Celebro que Cristina haya puesto sobre la mesa el tema del bimonetarismo".

Por otro lado, en diálogo con FM Futuröck, Pinedo afirmó. "Macri está en una actitud constructiva, Macri está más preocupado por acompañar que por ser candidato a algo", y agregó: "Me parece triste lo del libro del hermano de Macri, es un tema familiar". También se refirió a dos dirigentes criticados por Macri en una entrevista con TN. El exsenador nacional por Cambiemos señaló: "Monzó y Frigerio cumplieron siempre con los pedidos que se les hicieron"; y concluyó: "Soy presidente mandatito cumplido".

Carrió con Rafecas

Elisa Carrió se pronunció a favor de la designación de Daniel Rafecas como procurador general de la Nación como "un gesto institucional exento de especulaciones políticas". En un comunicado de prensa firmado por la Junta Ejecutiva Nacional de la Coalición Cívica, Carrió indicó que "ese gesto tiene que ser salir de las pequeñeces personales y prestar los 2/3 a la designación del Procurador General de la Nación propuesto por el Presidente de la Nación, Dr. Rafecas".



"En la historia se juega con nombre y apellido, como con la corrupción. A la Coalición Cívica no la va a atropellar la historia por mezquindades personales y especulación. Si no lo hacemos, vamos al régimen de Maduro", concluyó el comunicado de la Junta Nacional partidaria.