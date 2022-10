Frigerio y Entre Ríos, el oasis "sin grieta" en JxC que visitaron Macri y Pichetto

El diputado nacional apostó por el bajo perfil y la construcción constante de su candidatura a gobernador. Con una buena elección en 2021, recibió apoyos para todos los gustos y los distintos presidenciales tuvieron su foto con él.

Entre Ríos, una de las provincias que Juntos por el Cambio apunta a conquistar en 2023, se convirtió en un escenario anti grieta para la alianza. Rogelio Frigerio, que el año pasado se convirtió en diputado nacional, ganó con más del 50% de los votos y se convirtió en una esperanza a la que todos los presidenciales quieren visitar. Recibió a los halcones, las palomas, radicales, al que quiera ir. Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto fueron juntos este jueves para caminar por la provincia e intentar inaugurar un segundo tiempo. Sin menospreciar al peronismo, muchas fichas fueron ubicadas en ese distrito.

Pichetto y Frigerio siempre tuvieron buena relación. El ex senador peronista se lanzó a la carrera electoral del año que viene, pero también apoya a Macri, si decidiera presentarse, y ya mostró un fuerte guiño al larretismo al hacer pública su banca a Diego Santilli en Buenos Aires. Un poroto en cada canasta. El 13 de julio, el bonaerense también había viajado hacia Entre Ríos para consolidar una foto con el local y con Carolina Losada, el frente para buscar el centro productivo del país. Si bien la senadora empezó a sonar como una alternativa para fórmula nacional, hay quienes apuestan por que afiance su carrera política, primero, en una gobernación.

El diputado entrerriano, ubicado bajo el ala de la construcción de Horacio Rodríguez Larreta, sin embargo, no le cerró la puerta a nadie. Estuvo, por mencionar algunos casos, con el jefe de Gobierno, Macri, Patricia Bullrich, Santilli, Losada, Gerardo Morales, María Eugenia Vidal. Un poco de todo. Con esa jugada amistosa, podría concentrar el apoyo nacional y, a la vez, ser útil para los proyectos presidenciales. Su nombre estuvo siempre fuera de discusión para ir por la gestión provincial.

Aún así, y con el buen resultado del 2021 sobre la espalda, decidió mantener el bajo perfil, caminar el distrito, trabajar un plan local y no subestimar a un peronismo fuerte en la zona. La foto con Macri y Pichetto se inscribió en esa línea bajo la idea de que todos los presidenciales quieren ir a visitarlo. Lo de Mauricio se convirtió, sin embargo, en una gran incógnita. Los que hace un par de meses confiaban en un lanzamiento casi seguro, hoy empezaron a pensar en alternativas frente a la ausencia del líder.

Antes de la reunión con el jefe espiritual, Frigerio participó de un evento larretista en la Ciudad. Formó parte de la Cumbre de Alcaldes C40, que al jefe de Gobierno le sirvió para mostrar otra foto numerosa con múltiples alianzas y vínculos nacionales e internacionales."Una gran oportunidad de mostrar todas nuestras potencialidades y de volver a conectarnos al mundo", dijo el diputado claramente enmarcado en este proyecto, más allá de su aperturismo. La actividad de Rogelio se mostró intensa en su territorio.

Rogelio Frigerio y Mauricio Macri en Entre Ríos.

"Hay que aguantar un año, pero vamos a seguir adelante", le dijo Macri, en una recorrida con Frigerio por Paraná, a una mujer que se acercó para contarle sus penurias en la zona agraria. El ex presidente, escoltado por el diputado y el ex senador, se mostró por la peatonal con abrazos, fotos y conversaciones breves sobre las figuras del Mundial de fútbol, un tópico recurrente en Mauricio. "Esto viene en serio, es un cambio profundo", anticipó Mauricio en una conferencia de prensa en un hotel top. Después, los tres se trasladaron al lanzamiento de Encuentro Republicano Federal, espacio de Pichetto. Casi cansado por el trajín, el líder lanzó que pasaron por muchos lugares en un solo día.

En la última elección ejecutiva, el panorama le fue levemente favorable a Cambiemos a nivel presidencial y muy desfavorable a nivel provincial. Las nacionales dieron ganadora a la alianza, el 27 de octubre, por menos de mil votos contra el Frente de Todos. La fórmula Macri - Pichetto se impuso con el 44,47% de los votos frente al 44,37% de la integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La provincial, en tanto, dió por vencedor al peronismo. Se realizó el 9 de junio y la lista de Gustavo Bordet quedó en primer lugar con el 57,43% y la de Atilio Benedetti, de JxC en segundo con el 35,57%. Teniendo en cuenta que las legislativas no son comparables con una ejecutiva, en 2021 Frigerio se alzó con el 54% de las voluntades frente al casi 32% del oficialismo, menos de 200 mil electores de diferencia.

El resultado envalentonó a una oposición que quiere ganar pero no confiarse. En esa línea, en su recorrida por Entre Ríos, Macri vio "buena onda en las calles" pese a que "todos tienen una enorme preocupación", porque comparten "que se viene un cambio profundo en Argentina" ya que "hay una claridad en lo que queremos que tal vez no teníamos en 2015". Para el ex presidente, la propuesta de Frigerio para la provincia es "superadora" a la del peronismo y va a "marcar un salto de calidad" para el distrito.

Pichetto compartió el análisis de fin de un tiempo y lanzó que la "salida es por el lado del capitalismo, del trabajo, de la libertad y del derecho a la propiedad privada" para consolidar un verdadero cambio. La estrella local del día, también se enfocó sobre la propuesta superadora y el recambio de fuerzas políticas en la conducción y consideró que "con sentido común, respeto a la Constitución Nacional y con descendía vamos a hacer un gobierno revolucionario en el país y en la provincia".