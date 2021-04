En plena pandemia, crece la pelea de Bullrich contra estatales

Después de cuestionar cualquier tipo de restricción para frenar la segunda ola de coronavirus, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, lanzó un polémico mensaje en sus redes sociales contra los trabajadores estatales. El Gobierno dispuso que la administración nacional, salvo excepciones y con invitación a los distintos distritos provinciales, realicen sus tareas de forma remota para restringir la circulación y evitar el colapso del transporte público. La ex ministra se preguntó si ellos, que cobran todos los meses, le van a donar la mitad de su salario a quienes se quedaron sin empleo olvidando que perdieron mucho poder adquisitivo durante la gestión de Mauricio Macri. Rápidamente, salieron a responderle y le aseguraron que seguirán manteniendo el Estado, "mal que le pese".

"El único anuncio que hizo el Jefe de Gabinete fue el teletrabajo para los estatales: gente que cobra a fin de mes. Que alguien me diga: ¿el trabajador estatal le dará la mitad de su sueldo para que vivan las familias que se quedaron sin trabajar?", lanzó Bullrich en sus redes sociales después de conocerse la primera tanda de anuncios oficiales para combatir la segunda ola de coronavirus.

Un día después, Juntos por el Cambio lanzó un duro comunicado pidiendo mantener "la mayor normalidad posible" frente a la pandemia y cuestionó que ante el "fracaso de la estrategia sanitaria del gobierno nacional la respuesta repetida sea insistir con restricciones excesivas y mal calibradas", lo que generó mucho repudio.

Desde UPCN salieron a responderle a Bullrich y le recordaron que los trabajadores mantienen el funcionamiento del Estado, algo que "no ignora" porque hasta hace un año y medio estuvo frente a un Ministerio de Seguridad que "funcionó por el empeño y compromiso" de los empleados. Además, le recordaron sus varios pasos por distintos gobiernos, gestión que calificaron "por lo menos de olvidable" con hitos tristes como haber recortado los ingresos de jubilados y trabajadores.

Además, le remarcaron que en su mensaje desconoció que durante la pandemia no dejaron de funcionar los hospitales, los pasos de frontera, el PAMI, la ANSES, los aeropuertos y otros servicios públicos que estuvieron a disposición en la cuarentena del año pasado. A los argumentos de la presidenta del PRO los tildaron de "proselitistas" y desvinculados de la crisis y el sufrimiento que atraviesa el país producto del coronavirus y la emergencia económica.

Los dichos de Bullrich fueron calificados como más leña al fuego de la grieta, con eje en una campaña contra los trabajadores del Estado que el macrismo siempre tildó de "ñoquis" o acomodados. El discurso de la presidenta del PRO es uno de los más duros de la oposición. Desde ese espacio, los más conciliadores siempre buscaron diferenciarse y marcar que "no somos lo mismo", que la grieta interna y externa que construye Bullrich es algo a dejar atrás para las próximas elecciones.

Los trabajadores estatales perdieron con el macrismo

Uno de los sectores más golpeados por el Gobierno macrista fue el de los estatales. Las olas de despidos no se hicieron esperar y tuvieron sus primeros golpes apenas asumió el fundador del PRO. No sólo sufrieron la pérdida de cientos de puestos de trabajo sino que también tuvieron importantes recortes salariales que aún hoy no pueden saldar.

"Nos licuó más de un tercio del salario real, y en el acumulado del periodo perdimos casi un año de salario (11,58 salarios mensuales considerando el valor real de noviembre de 2019)", dijeron en un comunicado publicado en enero de 2020 desde la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del INDEC.

En noviembre de 2019, la pérdida acumulada del poder adquisitivo para los trabajadores estatales desde noviembre de 2015 fue de $298.241 (considerando, incluso, todas las sumas fijas otorgadas “por única vez”). El cálculo se hizo sobre un salario testigo, el de la categoría D0 del escalafón estatal con un salario bruto, según el Sistema Nacional de Empleo Público, de $ 25.750.