Elisa Carrió, una de las cofundadoras de la alianza Cambiemos, había renunciado meses atrás a su cargo como diputada nacional y en el último tiempo se la volvió a escuchar opinando e ironizando contra el Gobierno de Fernández. Si bien no dio detalles sobre si su carrera política terminó o sólo se tomó una pequeña pausa, no se alejó de Juntos por el Cambio. Ahora, reveló cuál será su futuro laboral: volverá a ejercer como abogada, tras 25 años.

Carrió contó que volverá a desempeñarse como abogada y lo anunció a través de un video donde se la ve claramente emocionada. "Hoy juré para tener nuevamente mi matrícula de abogada a la que renuncié hace 25 años cuando ingresé a la política. Podré empezar a trabajar privadamente y cuando pueda también atenderé gratuitamente", escribió.

En los días pasados, Carrió reapareció y dejó distintas sensaciones. Primero, tras el escandaloso fallo de la Corte Suprema sobre los jueces que puso Mauricio Macri, salió a celebrar en su Twitter. Luego, tras una entrevista que concedió el expresidente Macri, lo criticó por las formas y se diferenció del ala radicalizada de Cambiemos, separándose de la figura de Patricia Bullrich.

Carrió, contra todos

La cofundadora de Juntos por el Cambio y actual líder de la Coalición Cívica continúa lanzando amenazas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y criticó duramente a la gestión anterior, de la cual formaba parte. “No fue presa porque el gobierno de Cambiemos no quería que se hiciera justicia”, dijo hace unos días en diálogo con Jorge Lanata.

Además de aclarar que está alejada de la interna de la oposición porque "no quiere formar parte de los extremos", disparó contra todos. Acusó al expresidente Mauricio Macri de utilizar a CFK para construir un enemigo y hasta disparó contra el actual presidente de la Nación negando la existencia del "Albertismo". "Es una ficción, no puede haber dos liderazgos. Fernández no puede ser presidente porque no puede ejercer su poder", sentenció.