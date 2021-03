A pedido de Jorge Macri, intendente de Vicente López y primo de Mauricio, el ex presidente de la Nación se sacó una foto con los jefes comunales que integran el Grupo Dorrego, esa secta de mandatarios que sobrevivió la derrota de las elecciones 2019. El sector está en disputa con otro sector autodenominado La Territorial, candidatos que perdieron en los comicios y que buscarán disputarlos nuevamente en 2023. Pero también enfrenta otra línea, la de Horacio Rodríguez Larreta con Diego Santilli como el principal y potencial postulante para la gobernación.

“Junto al Grupo Dorrego mantuvimos una muy buena reunión con @mauriciomacri. Pusimos en común ejes de trabajo para la construcción de un proyecto desde y para la Provincia, y para consolidar una alternativa en las elecciones de este año y del 2023”, dijo Jorge Macri en su cuenta de Twitter y destacó “la importancia de mantener la coherencia entre los discursos y las acciones llevadas a cabo, y conversamos sobre la situación de la vacunación y el aumento de casos de COVID 19. Seguimos trabajando en equipo para afianzar @juntoscambioar en la Provincia”. En la foto aparecen, además, Julio Garro, de La Plata, Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón, Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, Héctor Gay, de Bahía Blanca, Pablo Petrecca, de Junín, y Javier Martínez, de Pergamino.

En la reunión pusieron sobre la mesa la necesidad de presentar una alternativa para ganar las elecciones de este año para lograr un mejor sostén de cara al 2023. En ese camino, dijo Mauricio, es importante consolidar un proyecto provincial sostenido por los intendentes que conocen el territorio y que ganaron en 2019. Para ello, destacaron el haber sostenido la unidad en este año y medio pero advirtieron que el desafío radicará en la amplitud del espacio manteniendo la coherencia entre los discursos y las acciones llevadas a cabo, como la campaña de vacunación y el preocupante aumento en los casos de coronavirus.

Según pudo saber El Destape, el encuentro fue solicitado por el hombre de Vicente López para entusiasmar a los intendentes con el armado del Grupo Dorrego en la provincia. Él le sugirió el encuentro a sus pares, todos aceptaron y coincidieron que éste era el momento para hacer la foto. Cerca de uno de los presentes aseguraron que les sirvió, sobre todo a Jorge. Mauricio es una figura compleja, marca un apoyo fuerte pero también es un problema a la hora de conseguir votos. Sin embargo, sostuvieron que pesa más lo primero, su acompañamiento en la interna dado que no estará en la boleta de este año.

El primo del ex Presidente quiere ser el candidato de Cambiemos para la gobernación bonaerense y hace tiempo comenzó a recorrer los distintos municipios de la provincia para ganar conocimiento territorial. Sin embargo, desde el PRO a nivel nacional consideraron que, al final del camino y por más fotos que se saquen, se postulará el que más mida.

En ese camino, Diego Santilli es el que mejor rankea en la provincia y sería la primera opción del larretismo aperturista, a menos que María Eugenia Vidal quiera volver a disputar el territorio. Sin embargo, todos analizan que la pasó muy mal con la derrota. Ella, en las PASO del 2019 se fue a dormir una pequeña siesta a la tarde con una diferencia de uno o dos puntos con Axel Kicillof y la posibilidad de disputar el comicio. Cuando se levantó, nadie supo cómo explicarle que en realidad la distancia había subido al 17%. Por eso, aseguran que preferiría no arriesgarse este año para no perder la posibilidad de un 2023. Pero podría hacerlo tanto por la provincia como por la Ciudad.

Pero también se sumó un nuevo grupo en la disputa por el poder bonaerense. Se llama La Territorial y se presentó formalmente la semana pasada pese a que el armado lleva un tiempo. Son veinte dirigentes que se postularon para comandar sus municipios y perdieron las elecciones, entre ellos Martiniano Molina, de Quilmes. La aparición de este sector molestó al Grupo Dorrego que consideró que no son momentos para generar más variantes internas.

Ante esa crítica, desde La Territorial sostuvieron que su conformación no es contra nadie sino que lo que busca es generar mayor discusión interna para fortalecer el espacio que, más allá de las diferentes líneas, consideran fuerte. Hasta el momento, según manifestaron, no buscarán imponer un candidato a la gobernación ni uno presidencial, sino sólo disputar municipios y tener peso en el armado de las listas que el Grupo Dorrego busca – casi – monopolizar.

Si Jorge Macri no fuera candidato a la gobernación porque Santilli u otra figura mide más que él, el Grupo Dorrego buscará ceder la cabeza de la lista pero conformar el resto del armado. Faltan mil siglos para ello pero La Territorial viene a romper con esa idea. El principal problema para las aspiraciones del intendente de Vicente López es su apellido. Dentro de Cambiemos varios consideraron que cargar con un “Macri” tras su nombre no lo ayuda, pero al parecer, según analizaron otros, para él no es tan terrible y por eso pidió la foto con su primo este martes.

Sobre Mauricio, un dirigente de la provincia consideró que el ex presidente puede armar liderazgos y gestionar grandes grupos, de hecho fue el que consiguió la foto de la unidad durante la presentación de su libro, pero es una suerte de piantavotos en caso de querer presentarse para disputar en las urnas. Algo que descartó, al menos para este 2021.