El último mensaje de Esteban Bullrich a Cambiemos: "No queda tiempo"

El ex senador reclamó dejar los egos de lado para evitar una derrota electoral en 2023 y dijo que tienen que demostrar que están a la altura de gobernar.

El ex senador Esteban Bullrich salió a cruzar a los dirigentes de Juntos por el Cambio que alimentan la interna por las candidaturas para las elecciones de 2023. La publicación del ex ministro de Educación ocurre luego de que Elisa Carrió haya cruzado a Patricia Bullrich por prometer llevar las fuerzas de seguridad a las calles para combatir el narcotráfico.

"Necesitamos parar la pelota por un momento y hacerlo ya. Todos: PRO, radicalismo, Coalición Cívica. Ninguno se salva. Llevamos meses cascoteándonos el rancho entre nosotros como si los argentinos viviesen en Noruega. Si lo pensamos un segundo, todo lo que está pasando es una locura", escribió en su cuenta personal de Twitter.

Luego apuntó directamente contra los dirigentes: "Debemos examinar nuestra conciencia y preguntarnos, con honestidad, si nuestro ego vale más que el futuro de 45 millones de argentinos. A los que crean que vale más, les pido por favor que, más que un paso al costado, den uno al frente: los argentinos merecen saber la verdad".

El ex senador además reprochó las contundentes derrotas electorales de Juntos por el Cambio en 2011 y en 2007 en ambos casos contra la actual vicepresidenta Cristina Kirchner. "No hace falta ser analista político para entender cómo termina este juego de buscar las diferencias al que estamos jugando por estos días. Alcanza con volver la vista a las presidenciales de 2007 o de 2011. Spoiler alert: el juego terminó mal para todos", publicó.

Con respecto a las candidaturas, Bullrich dijo que no apoya a nadie en particular y que busca la unidad para evitar la derrota. "Como están las cosas ahora, no tenemos tiempo que perder. No escondo segundas intenciones: no necesito apoyar a nadie. Lo único que me mueve es el amor por la Argentina, un amor que no puedo evitar", dijo.