El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Sebastían García De Luca, se refirió a la interna en su espacio y señaló que "vamos a intentar una alternativa de centro con Frigerio y Monzó". Asimismo destacó que "el líder del PRO creo que sigue siendo Macri. Pero en Juntos por el Cambio hay diversidad de líderes, en mi caso son Monzó y Frigerio".

En diálogo con El Destape Radio (FM 107.3), el ex funcionario se refirió a la reunión que mantuvo el presidente con los legisladores de Juntos por el Cambio y el resto de las expresiones políticas y aseguró que "fue positiva, es un buen gesto que hay que continuarlo". Respecto a su ausencia en la reunión, García De Luca aclaró: "Monzó, Frigerio y yo no somos ni afiliados al PRO. Yo estoy afiliado al PJ. No tenemos porqué estar en las reuniones".

Asimismo destacó: "Tenemos que tener dialogo con el Gobierno. Hay que dejar de lado diferencias partidarias y buscar soluciones en conjunto".

Entre los posibles nombres que los integrantes de este espacio podrían encontrarse el propio Sebastián García De Luca, Silvia Lospennato, Eduardo Cáceres, Juan Aicega, Domingo Luis Amaya, Gisela Scaglia, Ezequiel Fernández Langan, Luciano Laspina y Gabriel Frizza.

"No me gustan ni los comentarios ni los comunicados que opinan sobre procesos judiciales", indicó García De Luca, en referencia al polémico comunicado de Juntos por el Cambio sobre el asesinato de Fabián Gutiérrez. Además, señaló que “lo más sensato es no opinar sobre una causa judicial. Es una maldita costumbre opinar sobre los procesos judiciales" y refirió que "hay que dejar de usar redes para las confrontaciones y chicanas innecesarias".

"Hay problemas que venimos arrastrando incluso de nuestro Gobierno", destacó De Luca, que integró el equipo de Frigerio en el Ministerio del Interior. Y puntualizó que "no hay que buscar rentabilidad política en la grieta".

Sobre el futuro parlamentario, el diputado opositor contó: “Aún no vi el proyecto de impuesto a las grandes fortunas". Además pidió "discutir el sistema tributario en Argentina, no cosas aisladas" y focalizó que " es una discusión aislada".