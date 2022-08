Carrió, contra Cristina: "No tiene estilo para Recoleta"

La líder de la Coalición Cívica salió en defensa de los vecinos de Barrio Norte tras la represión a los manifestantes el fin de semana. Además, respaldó a Larreta en su interna con Patricia Bullrich.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, criticó a Cristina Kirchner por vivir en Recoleta sin "respetar las costumbres del barrio" y afirmó que, por sus hábitos, debería vivir en un "country de nuevos ricos", al referirse a las manifestaciones y la represión frente a la casa de la vicepresidenta el último sábado. Además, respaldó a Horacio Rodríguez Larreta en la interna que mantiene con Patricia Bullrich.

"No es un barrio irrespetuoso que la acosó, vive ahí hace 25 años", afirmó Carrió al ser entrevistada en La Nación Más. "No salió nunca de su casa. Tampoco es un estilo de mujer para pasear por ese barrio, porque la gente vive con calidad pero sencillamente, entonces no es ni para los tapados de Cristina ni para la Hermès de Cristina a las 10 de la mañana. (Cristina) es para countries de nuevos ricos, no para ahí que es gente tradicional", argumentó

"Cuando uno elige vivir en un lugar debe respetar a los vecinos y ella nunca quiso salir porque se sentía incómoda, porque es una desclasada, pero no porque el barrio fuera irrespetuoso", insistió la exdiputada.

En ese sentido, criticó las manifestaciones de los últimos días en los alrededores de Juncal y Uruguay en apoyo a la expresidenta al colocarse del lado de los vecinos del lugar. "Ella, como odia lo que ama, produce la manifestación ahí. La calle es muy chiquita, la gente hace pis y popó en los palier, la gente mayor no puede bajar y los que pueden bajar porque no hay nadie tienen pánico. Acá se puede morir gente de un infarto".

"Si yo elijo un barrio para ser vecina, o soy del barrio o me voy del barrio, pero respetás las costumbres de ese barrio. Lo que marca la maldad y la mala intención de Cristina es armar esto que causa terror en los ancianos del lugar. Es imperdonable", agregó.

Carrió respaldó a Larreta en la interna con Patricia Bullrich

Por otra parte, Carrió es posicionó del lado del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la interna que mantuvo en los últimos días con la titular del PRO, Patricia Bullrich, por el accionar policial del último sábado en la represión frente a la casa de Cristina.

"La Ciudad no tendría que enfrentarse, porque algunos dirigentes (por Bullrich) dijeron que hay que ser más duro. ¿Qué es ser más duro? ¿Que haya muertos en Recoleta?", se preguntó la referente de Juntos por el Cambio. "¿Ustedes saben lo que puede significar después la 'toma de la Recoleta' porque ahí hay tres mártires de una revolución en bicicleta?", agregó.

"¿Por eso respaldaste a Larreta?", preguntó entonces el periodista José del Río. Entonces, Carrió respondió "y lo respaldé además al presidente Fernández con la deuda (por el acuerdo con el FMI)", sin ocultar su apoyo a la postura del jefe de Gobierno.