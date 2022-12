Bullrich criticó a Larreta por el cambio de gabinete: "¿Mucho cargo, no?"

La titular del Pro manifestó su rechazo a la decisión del Jefe de Gobierno porteño de sumar a diputados Silvina Lospennato y Waldo Wolff y al economista Martín Redrado a su gestión.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, manifestó su disconformidad con los cambios que realizó en su gabinete el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "¿Mucho cargo, no? Me parece que la discusión política de un país es menos cargo y más austeridad", lanzó la titular del partido amarillo.

Rodríguez Larreta sumó a su gabinete a los diputados Silvina Lospennato y Waldo Wolff y al economista Martín Redrado, como colaboradora en el Consejo Consultivo para la Investigación y Evaluación de Políticas de Género, secretario de Asuntos Públicos de la Jefatura de Gobierno y secretario de Asuntos Estratégicos, respectivamente.

Con estas incorporaciones Rodríguez Larreta buscó aglutinar sectores internos del Pro - Lospennato, cercana a Emilio Monzó por el ala blanda, y el ultramacrista Wolff, por los duros-, en el marco de su ambición presidencial. Sin embargo, Bullrich, representante de los "halcones" del partido amarillo y rival del alcalde porteño en la interna, repudió los cambios en el gabinete.

"No es sumando cargos, sino en la convicción de un tipo de cambio fuerte, contundente que tenemos que hacer en el país. Es el coraje que tenemos que ponerle al futuro, no es sumar por cargos", señaló Bullrich en declaraciones a TN. Según consideró la ex ministra de seguridad, lo que se debe "discutir no es que traigan gente para sumarlos y darles un cargo sino ser capaz de convencer a la gente de que la Argentina tiene que tener un Estado más razonable".

La titular del Pro definió a la incorporación de dirigentes a la estructura de la Ciudad de Buenos Aires como parte de "una mirada tradicional", mientras que "la estratégica es el cambio profundo y el coraje que vamos a poner en cada paso que demos en contra de lo que puede ser esta argentina populista, de pobreza, destrucción de valor y trabajo". Y cerró: "Ese tipo de cosas no me interesan y no es la manera que considero que hay que sumar".

Quiénes son las nuevas incorporaciones

Silvia Lospennato : la diputada colaborará en el Consejo Consultivo para la Investigación y Evaluación de Políticas de Género. Además, se incorpora al Gabinete. S u tarea será ad honorem y continuará con sus obligaciones como diputada Nacional.

: la diputada colaborará en el Consejo Consultivo para la Investigación y Evaluación de Políticas de Género. Además, se incorpora al Gabinete. S Waldo Wolff : el diputado será Secretario de Asuntos Públicos, dependiente de la Jefatura de Gobierno . Wolff pasará a integrar el Gabinete y dejará su función como diputado Nacional.

: el diputado . Wolff pasará a integrar el Gabinete y dejará su función como diputado Nacional. Martín Redrado: el economista se suma como Secretario de Asuntos Estratégicos y se integra al Gabinete. Asumirá en la primera semana de febrero al finalizar un contrato internacional.

“A Martín lo conozco hace muchos años, nos conocemos desde hace años y es uno de los mejores economistas de la Argentina”, expresó Larreta que contó que tiene un contacto estrecho ya que sus hijas comparten el mismo colegio. Larreta detalló que Redrado "desarrollará relaciones económicas y financieras internacionales y trabajará con organismos multilaterales de crédito para el financiamiento de una estrategia de infraestructura para el desarrollo, y el fortalecimiento de las capacidades exportadoras de los principales sectores productivos".

Más cambios en el Gabinete