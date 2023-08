Asís alertó por una peligroso maniobra política de Macri: "Suicidio institucional"

El periodista y escritor analizó los resultados en la PASO y se refirió a las generales del 22 de octubre.

El periodista y escritor Jorge Asís realizó un análisis tras las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y apuntó directamente contra el expresidente Mauricio Macri por querer "romper a Juntos por el Cambio" y a las diversas alianzas que lo llevaron a la presidencia entre el 2015 y el 2019. "Viene a romper JxC, sería un suicidio institucional. Esta relación con (Javier) Milei desconcierta absolutamente todo", opinó.

De cara a las elecciones generales del 22 de octubre, en Desiguales por TV Pública, Asís dio su opinión sobre los diversos movimientos dentro de la oposición tras una elección que dio un resultado adverso al esperado. "Macri quiere torpedear Juntos por el Cambio porque pone en riesgo su alianza con la Unión Cívica Radical", afirmó. Y aseguró que esto se debe, principalmente, al vínculo que nació entre el ex mandatario y el más votado en los últimos comicios.

"El día del triunfo, Macri estaba como una abuelita en Navidad. Con hijos, nietos, contento, emocionado. Primero por haber exterminado -el Ángel Exterminador- a (Horacio Rodríguez) Larreta, segundo por haberle ganado con su primo a los radicales y tercero por el triunfo de Milei. Esa alegría por el triunfo de Milei, es la que condiciona todas las otras alegrías", analizó el ex Secretario de Cultura de la Nación durante el gobierno de Carlos Menem.

Frente a dicha alegría, el "Turco" Asís aseguró que "este muchacho (Macri) viene a romper JxC, lo cual me parece que sería un suicidio institucional bastante importante" y remarcó que es la relación que tiene con Milei la que "desconcierta absolutamente todo". La frase que más resonó fue, sin lugar a dudas, la proposición del líder liberal al decir que piensa en Macri como un "súper embajador" de su posible gobierno.

Más allá de esto, y de las dudas que puede llevar puertas adentro de la oposición, el escritor y periodista remarcó que el gran problema si Juntos por el Cambio (JxC) pierde el próximo comicio lo tendrán cuadros importantes de la Unión Cívica Radical (UCR). "Perdieron Posse en San Isidro, De Loredo, Carolina Losada... Todos los de una nueva promoción importante. El que queda es Maximiliano Pullaro, que es la figura nacional que les queda a los radicales. También por supuesto Maxi Abad, que va de candidato a senador", enumeró. Y por supuesto, Martín Lousteau en la Ciudad.

Milei reveló que un ministro de Macri pidió "reventar al gobierno"

El candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, reveló días atrás que su equipo económico recibió el llamado de un exministro de Juntos por el Cambio (JxC). En primer lugar criticó la idea de que "se corte el roll over, de una gravedad institucional enorme y luego manifestó, en diálogo con Radio Mitre, "un economista de JxC llamó a uno de mi equipo para hacer este bloqueo y reventar este gobierno, pero yo no juego sucio". Si bien no dio su nombre, dijo que fue "alguien que ocupó la silla de ministro".

En ese marco, afirmó que “Juntos por el Cambio apuesta al caos macroeconómico y social”, y señaló que "criticaron al peronismo por estas cosas y ahora lo hacen de manera más alevosa”. También afirmó que “va a poder gobernar" ya que afirmó saber "lo que hay que hacer" y que tiene la "convicción y el coraje para hacerlo”.