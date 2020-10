Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal son socios de Mauricio Macri en el PRO, pero ya no responden a su liderazgo como cuando el ex Presidente gobernaba. Se diferencian en la mirada respecto a la cuarentena para hacer frente al coronavirus, en el ensayo de autocrítica que realizó y en la que echó culpas a terceros por el mal manejo de la negociación política y hasta marcan contrapuntos en cuanto a las formas de ser oposición al gobierno de Alberto Fernández. Pese a las tensiones y los faltazos a las reuniones virtuales de la coalición opositora para desafiar a Macri, ambos dirigentes están convencidos de que la unidad es la prioridad para intentar ganar la próxima elección.

Rodríguez Larreta y Vidal vivieron de maneras distintas la reaparición pública de Macri. Entre las frases que dejó durante la semana pasada, la que más resaltó fue contra Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, el ex ministro de Interior y el ex Presidente de la Cámara de Diputados durante su gestión. Macri dijo que se arrepintió de haber delegado la negociación política durante su Gobierno en el ala "filoperonista" de Cambiemos. Según supo El Destape, desde el entorno de la ex gobernadora definieron como “un error” la actitud de Macri. “No podés estar descargando culpas en funcionarios tuyos, es no asumir la responsabilidad”, se queja un ex funcionario vidalista y, con seguridad, jura que “jamás Vidal diría que perdió la elección porque alguno de sus funcionarios no hicieron bien algo”.

Por otro lado, en el equipo del jefe de Gobierno aseguran que no vio las entrevistas porque está muy concentrado en la gestión, además de que “no le parece mal” que el ex Presidente hable. Asimismo, revelan que "no lo tomó como una agresión" los dichos contra los ex funcionarios. "Se estaba autocorrigiendo de que hay cosas de la política que no se delegan", explican desde el larretismo.

Lo cierto es que en la última reunión de Zoom, ni Larreta ni Vidal estuvieron. Ocurrió el martes pasado, un día después del banderazo contra el gobierno de Alberto Fernández, impulsado por figuras de Juntos por el Cambio como Patricia Bullrich, y luego de la entrevista de Macri en TN. Vidal adujo que tuvo otra reunión y a Larreta se lo vio en una actividad con la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. “Está muy enfocado en el inicio de clases, es algo que lo obnubila”, confían en la sede de Parque Patricios para justificar el faltazo. Ese mismo día, chicos y chicas habían vuelto a las escuelas de manera presencial para complementar la enseñanza virtual.

Cerca de ambos no niegan que se trató de un mensaje de malestar en la lucha de poder interno que desató la dura derrota en primera vuelta en las elecciones pasadas y que ahora lleva a barajar y dar de nuevo en cuanto a los liderazgos dentro de la alianza opositora y en el PRO particularmente. “Es un año donde cada uno trata de subir sus acciones y mostrar su rol, además de cierta independencia”, describe un hombre fuerte del vidalismo. Un faltazo de advertencia que no necesariamente se vuelva a repetir esta semana, pero sí una forma de decirle a Macri “vos ya no mandás”.

Todos unidos en 2021

“Horacio se banca a Patricia (Bullrich) y cualquier cosa”, afirma un ex funcionario de Cambiemos para describir al jefe de Gobierno porteño, quien está obligado a competir en 2023 a nivel nacional y cuyo sillón se quieren disputar varios en el oficialismo de la Ciudad. Los ataques que recibe por su rol de moderado con la gestión de Fernández de parte del ala “dura” y sin la responsabilidad de ocupar cargos en la gestión, en medio de la severa crisis, no lo mueven de su objetivos de cara a las legislativas: la unidad de Juntos por el Cambio.

“Hoy la unidad en la oposición está fuera de discusión”, lanzó de forma tajante Larreta en el coloquio de IDEA para no dejar dudas respecto de que ninguna diferencia interna es lo suficientemente grande para que Juntos por el Cambio se rompa. “Horacio va a hacer todo lo posible para que todos sigan adentro y esa es su tarea”, señalan a este medio desde el larretismo y destacaron que “es prematuro hablar de liderazgos y de listas”. Es temprano para determinar los nombres que encabezarán las boletas, pero Larreta ya trabaja, no solo en mantener a los partidos que conforman la alianza sino en ampliarla.

En cuanto a nombres, si bien Macri elogió a Horacio Rodríguez Larreta en las distintas entrevistas que dio, también lo equiparó con otros “liderazgos” del espacio como De Marchi, Angelini, Cornejo y Negri. ¿Una forma de bajarle el precio? Mientras algunos en el PRO dicen que Larreta no ve como “una amenaza” la reaparición de Macri ya que “contiene a una parte del electorado” otros advierten que una candidatura del ex Presidente puede complicar los planes del alcalde porteño.

Por otro lado, Vidal seguirá sin dar entrevistas ni definirá todavía si será candidata por la Provincia o por la Ciudad porque, observa alguien que la conoce bien, “pierde valor si toma decisiones apresuradas”. Esa misma fuente se animó a ir más allá: “No necesariamente va a ser candidata, puede no serlo”.