El exorbitante precio del libro de Juliana Awada que deja en ridículo a Macri

La ex primera dama celebró en redes la publicación de su primer libro. Bajo el título Raíces es editado por Penguin Random House.

La ex primera dama Juliana Awada publicó su primer libro titulado Raíces y cuesta 10 mil pesos, más que el doble del precio de publicación que el libro de su pareja, Mauricio Macri. Según la reseña, la obra cuenta cómo Awada busca el "bienestar" al mantener "una vida natural".

"Raíces es un camino posible, el que yo he seguido, para alcanzar el bienestar general. Como a todos, a menudo mi cuerpo me ha reclamado modificar algunos hábitos y no subestimar sus señales. Sin imponer un estilo mandatorio o excluyente de otras opciones, aquí comparto lo que a mí me sirve cada día con la esperanza de que también pueda ayudar o inspirar a otros", cuenta Awada en la reseña.

La empresaria, dueña de Cheeky, luego cuenta: "Desde la infancia, incorporé los beneficios de estar en contacto con la naturaleza y la idea de que vivir en armonía con ella es una fuente insuperable de calidad de vida. Comer lo que nuestras propias manos siembran y cosechan es una satisfacción única. En este libro encontrarán los métodos y las técnicas que aprendí de otros para que esta transmisión virtuosa de conocimientos permita que cada vez sean más los que descubran el amor a la tierra y la generosidad de la naturaleza".

El libro de Awada llega a las librerías antes que Para qué, la última obra de Mauricio Macri donde el ex presidente promete despidos masivos, privatizaciones y la prohibición de las protestas en caso de volver al poder en las elecciones 2023. El libro de Macri cuesta 4500 pesos.

"En estas páginas, también están presentes aquellos platos que nutren mi alma: recetas simples y ricas transmitidas entre generaciones. Es la cocina natural que hace bien, la que nos vuelve más sanos, por dentro y por fuera", describe Awada en su libro.

De qué trata el nuevo libro de Macri

La editorial Planeta abrió la preventa del libro Para qué de Mauricio Macri que comenzará a llegar a las librerías el 18 de octubre. En un capítulo que se conoció el lunes, el ex presidente confiesa que si Juntos por el Cambio vuelve a gobernar en 2023 deberán hacer un plan de ajuste que incluirá la privatización de empresas, despidos masivos de empleados estatales y una serie de reformas laborales, previsionales y tributarias. Como las medidas generarán pobreza y exclusión, el líder del PRO aclaró que prohibirán las protestas.

En su libro Para Qué, Macri buscó acercarse a los liberales Javier Milei y José Luis Espert. "El resurgimiento del ideario liberal ha sido una verdadera bocanada de aire fresco frente al monopolio del relato populista", afirmó Macri, al sostener que "temas de enorme importancia en la agenda del cambio como la reducción drástica del déficit fiscal, el control por parte del Estado del orden público, el costo de la energía que consumimos o la importancia de una educación pública de calidad han dejado de estar monopolizados por unos pocos", indicó.