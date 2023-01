Capitanich contra la Corte: pidió que "ningún gobernador convalide un fallo que agudiza las asimetrías del país"

El gobernador del Chaco cruzó a la Corte Suprema en medio del pedido de juicio político. Hizo ese reclamo a mandatarios por la cautelar dictada por el máximo tribunal que benefició a CABA en el diferendo que mantiene con Nación por los fondos coparticipables

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, cruzó a la Corte Suprema en medio del pedido de juicio político del Gobierno y pidió que "ningún gobernador convalide un fallo que agudiza las asimetrías del país". Es en referencia a la cautelar dictada por el máximo tribunal que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el diferendo que mantiene con Nación por los fondos coparticipables.

"Esto de darle más recursos a la Ciudad de Buenos Aires es un criterio antojadizo y ahora la Corte quiere convalidarlo. Es algo que no puede ser aceptado por ningún gobernador. Se legitima la agudización de las asimetrías del país", afirmó Capitanich en declaraciones a la radio AM 750.

El beneficio de la Corte a CABA fue uno de los motivos que esgrimió el Poder Ejecutivo para impulsar un pedido de juicio político a los integrantes del máximo tribunal. En ese sentido, el gobernador sostuvo que los magistrados de la Corte "ni siquiera disimulan" su parcialidad, porque son parte de un tribunal "político, partidario y militante". En ese sentido, cuestionó particularmente la designación de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz durante el macrismo y cruzó a otros referentes del Frente de Todos que la convalidaron en el Congreso.

A la espera de la apertura de sesiones extraordinarias a las que convocará el Ejecutivo para que se dé inicio al proceso de juicio político, el gobernador comentó: "Allí plantearemos una presentación con tipificación de mal desempeño en sus funciones de los ministros de la Corte. Además, documentaremos una multiplicidad de aspectos que van desde la violación de ética pública, y el tema del Consejo de la Magistratura en el cual el máximo tribunal puso en vigencia una ley derogada hace 16 años", subrayó.

En relación al porcentaje del 2,95% de los recursos coparticipables que deben ser entregados al distrito porteño por la Nación, según se dispuso en un fallo de la Corte emitido en diciembre pasado, Capitanich consideró que "la defensa del federalismo tiene que ser a ultranza", y afirmó que los mandatarios deben "manifestarse contra la inequidad".

"Si bien la Ciudad de Buenos Aires adquiere cierta autonomía en su historia, no es una provincia y no tiene municipios a cargo. A esto le sumamos que por un lado, se lleva no menos del 25 a 30 por ciento del total de recursos del Presupuesto Nacional todos los años. Además de eso, le vamos a dar más plata. Es algo dramático", observó.

El diario La Nación lanzó un artículo titulado "Capitanich y sus mentiras sobre la coparticipación" publicado la semana pasada. El gobernador le respondió al matutino: "Los medios que me atacan saben que están mintiendo descaradamente. Ellos no se desgastan en elecciones. El poder económico junto el poder mediático construyen sentido y compran al Poder Judicial, al cual manipulan vergonzosa y descaradamente", cerró.

Juntos por el Bloqueo

Este martes, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió este martes de manera virtual y tomó una decisión de cara al pedido de juicio político contra todos los miembros de la Corte Suprema que lanzó el Gobierno de Alberto Fernández: "Mientras siga este atropello contra la Corte no vamos a prestar quórum y darle viabilidad a ningún proyecto que impulse el Gobierno Nacional o el Frente de Todos", declaró la coalición opositora en un comunicado que difundió tras el encuentro.

Adelantaron cuál será su posición en la Comisión de Juicio Político cuando ingrese el pedido del Gobierno. "Reafirmamos la gravedad institucional e inadmisibilidad del intento de juicio político a la Corte Suprema y del quiebre del estado de derecho. Una vez que el oficialismo logre conformar el quórum en la comisión para poder darle tratamiento el interbloque de JxC estará presente y enfrentará el debate. De ninguna manera vamos a dejar vacío el Parlamento. Seguiremos cumpliendo con el rol que nos asignó la sociedad", sostuvo el texto.

Del encuentro virtual participaron los presidentes de los partidos que integran JxC, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales (UCR); Patricia Bullrich (PRO); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); y Miguel Ángel Pichetto (Peronismo Republicano), además del ex presidente de la Nación Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez; los diputados nacionales por el PRO María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Federico Angelini y el senador nacional Humberto Schiavoni.