JxC ratificó que no dará quórum en Diputados mientras continúe el juicio político

La coalición opositora mantiene el bloqueo en el Congreso para debatir el resto del temario de extraordinarias. La moratoria previsional continúa frenada.

Juntos por el Cambio volvió a ratificar que no dará quórum en Diputados mientras continúe el juicio político a la Corte Suprema. Así lo reafirmó la diputada nacional macrista Sabrina Ajmechet. Y contó la estrategia del macrismo en su defensa a los cortesanos: “No vamos a dar quórum en nada, sesión ni comisión de trabajo, mientras el Congreso esté funcionando como un ataque hacia otros poderes".

Ajmechet renovó la idea de la alianza PRO-UCR-CC en medio del juicio a los integrantes del máximo tribunal: "Cuando seamos gobierno, vamos a ser responsables del estado del país, por el momento nuestro objetivo es frenar los avasallamientos que está intentando el kirchnerismo”, expresó en Radio Rivadavia.

A comienzo de enero, la mesa nacional de Juntos por el Cambio había decidido que daría debate en la comisión de juicio político a la denuncia del presidente Alberto Fernández contra todos los integrantes de la Corte Suprema, pero no quórum para avanzar con ese proceso de remoción en el Congreso. Y además, claro, no iba a apoyar ningún proyecto que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento.

Fue en un Zoom que duró poco más de 40 minutos. Ese día, tildaron al juicio político como un “atropello”, y lo calificaron de “inadmisible”. De ese encuentro participaron el expresidente Mauricio Macri, la titular del PRO, Patricia Bullrich, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), el gobernador Gerardo Morales, jefe de la Coalición Cívica (CC), el diputado Maximiliano Ferraro (encargado de la redacción del comunicado), y titular del Peronismo Republicano, el auditor general Miguel Ángel Pichetto, entre otros.

La diputada Ajmechet comentó hoy que la recusación a la Corte sienta “un precedente muy peligroso” porque, según ella, no se puede destituir a un juez por su sentencia sino que “se está de acuerdo o no” con el magistrado.

“Como herramienta republicana sirve para controlar los poderes y garantizar la división de los mismos pero hoy tenemos un mal uso de eso: el Poder Ejecutivo está persiguiendo al Poder Judicial. En vez de usarlo como un freno (el oficialismo) lo utiliza como una amenaza”, explicó según su versión.

La diputada aseveró: "Significa algo gravísimo, por la índole institucional. Hacer esto después de cuatro años, es un sinsentido que, además, genera mucha pena y tristeza todo este circo del kirchnerismo, ellos no resuelven ningún problema y nos generan uno nuevo”.

Explicó que “todos los jueves vamos a tener una escena más de este circo, que el único propósito es desgastar porque no se va a llegar a juicio político”. Y adelantó que el próximo jueves, desde la coalición opositora, van a ponerse de acuerdo en cómo va a ser el orden de la eventual declaración de los testigos.

“El kirchnerismo ya planteó una lista pero no nos informaron si, desde Juntos por el Cambio, tenemos posibilidades de presentar los nuestros”, expresó. La diputada anticipó: “Al día siguiente que esto se trate en Cámara, se muere, porque no tienen los votos suficientes. Es para embarrar la cancha, esto va a generar un hoyo político, lo vimos con la reunión de la semana pasada en donde usaron la bandera de los Derechos Humanos, no para defenderlos, sino para defender la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, para hacer negocios, para chorear. Este es el nivel de circo que está haciendo el kirchnerismo”, cerró.

Este jueves, el Frente de Todos (FdT) consiguió aprobar en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El oficialismo sumó 16 votos para avanzar en la acusación a los jueces por mal desempeño de sus funciones, entre otras cuestiones; en tanto que Juntos por el Cambio (JxC) y el interbloque Federal reunieron 15 diputados que plantearon la inadmisibilidad en dos expedientes diferenciados.