Apretada de un diputado de Juntos por el Cambio a un periodista de El Destape en el Congreso: "Se abstenga"

Se trata del periodista Ari Lijalad, que brindó testimonio por su investigación en este portal. Sin embargo, cuando estaba declarando, el diputado de Juntos por el Cambio y exmagistrado, Fernando Carvajal, lo cruzó e intimidó.

En el marco del juicio político contra la Corte Suprema, se inició una nueva causa por "Abuso de poder” compuesta por la denuncia contra el juez Carlos Rosenkrantz por falta de excusación. En este marco, la Comisión de Juicio Político, que preside la diputada oficialista Carolina Gaillard, citó al periodista Ari Lijalad, que brindó testimonio por su investigación en este portal. Sin embargo, cuando estaba declarando, el diputado de Juntos por el Cambio y exjuez federal subrogante de Formosa, Fernando Carvajal, cruzó al periodista e intimidó: "Voy a pedir que el testigo se abstenga de los hechos los cuales tenga conocimiento directo".

La apretada del exmagistrado formoseño fue tras la declaración de Lijalad que fue citado por su nota titulada “Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes”, publicada el 16 de junio de 2022 en este portal. Allí, Lijalad denuncia que el miembro de la Corte, Carlos Rosenkrantz, no se excusa de intervenir al tratarse de fallos de clientes para los que trabajó.

“Hice un trabajo sencillo, buscando fuentes públicas y abiertas; ahora son 56 fallos en los que intervino el juez”, dijo Lijalad, que detalló el listado de exclientes y su intervención en los fallos del magistrado. Tres fallos vinculados a Telecom, un fallo que involucra a Artear, tres a Supercanal, tres que involucran a AMX (Claro), tres a la provincia de Corrientes, cuatro a la provincia de Santa Fe y 27 fallos que involucran a YPF, entre otros. “Está comprobado que fueron sus clientes e intervino en esos pleitos”, declaró.

“En mi interpretación el Dr. Rosenkrantz no solo inventó el plazo de los cinco años, sino que tampoco lo cumplió porque hay 21 fallos anteriores en los cuales sí intervino y que corresponden a exclientes” explicó en referencia a una nota de 2021, en la que el juez avisa a los otros miembros de la Corte que no se va a recusar en causas de exclientes porque ya pasaron 5 años desde su patrocinio.

En este marco, detalla que "Rosenkrantz asume la Corte en agosto del 2016, pide regulación de honorarios el 23 de octubre del 2017 y mientras pedía regulación de honorarios en una causa de su excliente, resolvía causa de su excliente. Eso es lo que a mí me parece irregular".

El cruce de Carvalaj a Lijalad

Ante esto, Fernando Carvajal intervino y cruzó al periodista: "Yo voy a pedir que el testigo se abstenga de los hechos los cuales tenga conocimiento directo. Yo respeto que como periodista y en términos de lo que puede ser una columna periodística tiene derecho a hacer las especulaciones y las hilaciones que son propias de la labor periodística. Pero acá no está haciendo una nota periodística, sino que está haciendo una declaración formal de carácter testimonial bajo juramento".

Ante esta intimidad, el diputado Rodolfo Tailhade lo cruzó a Carvajal y le pidió que "no intimide a nadie" en relación a Lijalad. "Yo también le voy a pedir a usted que le diga al diputado Carvajal que no intimida a nadie, que no deje trascender que está mintiendo el testigo y que en todo caso, si él considera que lo que está diciendo el testigo no tiene valor en términos probatorios que lo ponga en un dictamen cuando terminemos las investigaciones. Pero que no se haga el matoncito con el testigo".

Tras la intervención del diputado del Frente de Todos, el periodista agradeció y reveló que "ya fue intimidado por cuatro diputados de esta Cámara que le hicieron una denuncia penal por su trabajo periodístico".

"Pidieron seis años de cárcel para mí y otros dos compañeros de trabajo. Y aprovecho que estoy aquí y queda la versión taquigráfica porque nunca me citaron respecto a esa denuncia penal hecha por un diputado de su bloque (en referencia a Carvajal), el diputado Waldo Wolf y otros tres diputados más", apuntó y agregó: "Y nos hicieron una denuncia penal como presidente de la Comisión de la Libertad de Expresión. Tampoco eso nos intimidó, pero quería dejar constancia porque nunca nos habían citado en el Congreso Nacional para decir esto. A nosotros, el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, Waldo Wolf, y tres diputados más del bloque del PRO, nos hicieron una denuncia penal por hacer nuestro trabajo periodístico donde pedían hasta seis años de cárcel. Así que quédense tranquilos que no me intimida".

La Comisión, además, citó al periodista Juan Alonso, testificó por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a la Luna donde se hace referencia a un juicio por coparticipación de la provincia de Santa Fe; y a Maximiliano Rusconi, abogado de Tabacalera Sarandí por la causa Tabacalera Sarandí SA c/ En AFIP-DGI/Proceso de conocimiento en la que intervino Rosenkrantz, pero no se presentó “impedido por compromisos profesionales”.