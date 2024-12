Las insólitas explicaciones libertarias para los jubilados que llevan 3 semanas sin remedios

Millones de jubilados y jubiladas llevan 3 semanas sin los medicamentos que recibían de forma gratuita vía PAMI. El gobierno de Javier Milei decidió que desde el 1 de diciembre los más de 5 millones de afiliados al PAMI se quedaran sin remedios y que se los devolverían a algunos de los que hicieran un engorroso trámite para demostrar que son pobres y no pueden pagarlos. Mientras publicitan el fin de la burocracia para los negocios le sumaron burocracia a los jubilados de forma innecesaria, ya que toda la información que piden ya la tiene el Estado. Lo concreto es que dejaron de entregar las medicinas y sometieron a jubilados a decidir entre comer y curarse.

Este nuevo capítulo de la crueldad de Estado que impacta en millones de jubilados y, por ende, millones de familias, fue tapado por una catarata de noticias de impacto, un mecanismo del que las huestes libertarias hacen un arte al que la oposición se presta para observar y seguir casi sin excepciones mientras el sistema de medios elige a su vez alinearse con la comunicación oficial y no mostrar lo evidente: que será una Navidad sin medicamentos para millones de jubilados.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Un jubilado intentó prenderse fuego en Córdoba ante la situación, otros cuentan que viven a oscuras porque no pueden pagar la luz, otros que eligen a la fuerza entre comprar comida y medicamentos, y la situación más generalizada es que se automedican al revés: suspenden la toma de remedios de acuerdo a lo que logran comprar. Cortar tratamientos crónicos equivale a riesgo de vida.

Desde El Destape se tomó una decisión periodística y editorial sencilla: entrevistar a los que integran el gobierno que no entrega medicamentos y preguntarles por esta situación. Las respuestas de diputados y senadores de La Libertad Avanza frente a la quita de los medicamentos a los jubilados dieron cuenta de la orfandad de argumentos para defender esta decisión de Milei. Un breve compilado de las frases que dejaron los dirigentes libertarios:

“ No le sacamos los medicamentos a los jubilados ”, afirmó el diputado libertario por Corrientes Lisandro Almirón, que remató: “Al país le va muy bien y al PAMI le va a ir mejor”.

”, afirmó el diputado libertario por Corrientes Lisandro Almirón, que remató: “Al país le va muy bien y al PAMI le va a ir mejor”. "No creo que los jubilados se mueran por esto, si no toman medicamentos. No debe ser para tanto" dijo el diputado de LLA Julio Moreno Ovalle. Y agregó: “No nos victimicemos, el objetivo es otro: el déficit fiscal”

“No se ha restringido la entrega de medicamentos” dijo el senador libertario Bruno Olivera.

"Lo que los jubilados pagan de medicamentos es muy bajo, es simbólico", dijo Alida Ferreyra, diputada de LLA por CABA. Agregó que “es mentira, no le quitaron el acceso a los medicamentos a los jubilados".

“Escucho a muchas personas quejándose, incluida mi mamá. Cada vez que voy a la casa, solo recibo reclamos", reconoció el diputado de LLA Carlos D’Alessandro de San Luis. Pero también insitió con que “a los jubilados no le faltan medicamentos”

“Ahora googleo”, dijo la diputada neuquina por LLA Nadia Márquez al ser consultada cuanto era el dinero que tenía que optimizar el PAMI

“Creo en las medidas que se tomaron” dijo el diputado libertario por Chaco Carlos García. Afirmó que "esta medida va a ordenar al PAMI" pero tampoco supo contestar cuanto era lo que había que ordena.

"No le sacaron los medicamentos a los jubilados. Se está tratando de revertir una situación de claro abuso" afirmó el senador libertario por La Rioja Juan Carlos Pagotto, aunque luego contó que tiene 72 años, le “están faltando 3 pastillas” y que “ningún argentino puede estar una semana sin su medicación”.

“Hubo una fiesta de repartir medicamentos” sostuvo el diputado libertario Manuel Quintar. “Salían a repartir medicamentos a todo el mundo”, se quejó.

"La queja que hay es que los trámites son muy engorrosos y es válida y hay que corregir", admitió el diputado libertario Santiago Pauli que, fuera de la línea oficial, dijo que “no hay que someter a un jubilado a trámites engorrosos” y que “el límite de $390.000 es muy bajo”

No hubo este tipo de declaraciones de ministros u otros funcionarios de primera línea del gobierno, y menos aún del presidente Milei, por una sencilla razón: quienes acceden a conversar con ellos no les preguntaron. Conversaron, entrevistar es otra cosa.

Lo cierto es que el gobierno de Milei decidió de un día para el otro quitarles los medicamentos a todos los jubilados y, para acceder a remedios gratuitos, los obligó a hacer un trámite donde demostraran que cobran menos de $390.000, no tienen prepaga, no poseen un auto modelo 2015 en adelante ni más de un inmueble. Si un afiliado al PAMI cobra por encima de los $390.000 y tiene una prepaga pero gasta más del 15% de sus ingresos en medicamentos también puede pedir que se los den de forma gratuita pero tiene que hacer otro trámite extra.

La web de PAMI colapsó, los trámites no se podían realizar, las oficinas que quedaron en pie (el gobierno cerró muchas en todo el país) no dieron a basto, millones de jubilados no pudieron sortear esta traba burocrática.

El trámite fue intempestivo, a diferencia por ejemplo del reempadronamiento para los subsidios de luz y gas, que tuvieron 3 meses de plazo. Esto fue de un día para el otro, tan improvisado que fallaba la web del PAMI.

Desde el gobierno alegan que el que haga el trámite recibirá los medicamentos gratis, pero lo cierto es que una de las cosas que requiere esta nueva burocracia es que lo complete un médico. Y conseguir un turno con el médico no es automático, por lo que ya es un primer obstáculo casi insalvable para millones de jubilados.

Mientras intentan resolver este entuerto burocrático los jubilados que pueden o tienen ayuda familar compran los medicamentos a precios que volaron por encima de la inflación. "Desde que Javier Milei ganó el ballotage en noviembre de 2023 los medicamentos que las personas mayores utilizan habitualmente alcanzaron en promedio una inflación acumulada del 210,7%, superando ampliamente a la ya elevada inflación de ese mismo período: 201,5%", detalla un informe del CEPA sobre los medicamentos que más consumen los adultos mayores. Si a esto se suma que la jubilación mínima cayó más de 30 puntos durante la gestión Milei el panorama para la mayoría de los jubilados es desolador.

Quedan 3 días para Navidad. Una Navidad con jubilados sin medicamentos.