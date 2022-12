El senador José Mayans fue dado de alta tras estar dos meses internado y se recupera en su domicilio

El senador del Frente de Todos había sido internado en octubre por problemas intestinales. Ahora está recuperándose en su domicilio.

El senador nacional y jefe del interbloque del Frente de Todos, el formoseño José Mayans, fue dado de alta del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, luego de dos meses de internación y tras una intervención quirúrgica por problemas intestinales. Ahora se encuentra en su domicilio "recuperándose".

La noticia la dio el ex intendente de Clorinda, Manuel Negretti, quien forma parte del equipo de trabajo del legislador. Además, según publicó el diario La Mañana de Formosa, Negretti confirmó que después de dos meses de internación el senador fue dado de alta "y se encuentra en su domicilio recuperándose, gracias a Dios de una manera impecable".

El funcionario agradeció el apoyo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de los presidentes de las diversas bancadas del Congreso y de "las personas de bien y diferentes partidos políticos".

El senador había sido internado en el Hospital de Alta Complejidad "Juan Domingo Perón" de Formosa en octubre, y luego derivado al Hospital Italiano de Buenos Aires para su tratamiento y una intervención quirúrgica por problemas intestinales.

Mayans sobre las PASO: "Ya algunos plantearon eliminarlas"

Mayans se refirió semanas atrás al debate en torno a las elecciones PASO 2023 y expresó que "son un gasto muy grande". Se metió así en la polémica. En las últimas horas algunos legisladores del oficialismo y potenciales aliados expresaron diferencias sobre las primarias. En la Casa Rosada insisten que no habrá iniciativa oficial. "Hay muchos sectores que no las quieren. Ya algunos plantearon eliminarlas", sostuvo el senador formoseño.

Por otra parte, se refirió a la discusión entre oficialismo y oposición y la posibilidad de diálogo y señaló: "La oposición demostró no saber cómo conducir el país porque el resultado fue catastrófico". En diálogo con El Destape Radio, el legislador puntualizó: "(El ex presidente Mauricio) Macri no quiere hablar con Cristina porque cree que va a ser gobierno".

Sobre los hechos de las últimas semanas que culminaron con el ataque a la Vicepresidenta, el dirigente formoseño planteó: “Hubo un respaldo y una solidaridad muy fuerte de parte de todo el pueblo argentino hacia Cristina y hay sectores a los que eso les molestó”.

Con información de Télam