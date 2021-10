"Con la manguera en la mano": la insólita anécdota de Espert con Macri en un baño

El dirigente neoliberal contó de qué hablaron en la charla que tuvieron en el baño del debate de las PASO.

El dirigente liberal José Luis Espert contó una anécdota de Mauricio Macri en el baño en el momento previo al debate presidencial de las elecciones del 2019 que terminarían con la victoria del Frente de Todos.

"Voy a contar algo que nunca dije, total no nos ve nadie. Ese día fue muy bizarro", comenzó contando Espert en el piso de A24 para sorpresa de los demás invitados que lo alentaban a describir la historia.

"Como soy deportista y tomo mucha agua, voy al baño como un condenado y cuando llego a una casa seguramente vaya a hacer pis. Abrí la puerta y estaba Macri haciendo pishando. Y después la charla comenzó con el tema de la próstata de los varones hasta que después empezamos a hablar de las PASO", comentó el candidato de «Avanza Libertad» en el programa Debo Decir.

"Abro la puerta del baño y el expresidente ahí con la manguera dándole", se rió Espert, quien sostuvo que Macri pese a su rol político es muy divertido. "Julio Bárbaro me parece muy divertido, más allá de que me parece un chanta tremendo. Es un atorrante, pero me divierte mucho", afirmó.

Repudiado mensaje de Espert por el día de la diversidad cultural: "Simios drogados"

Espert expresó su discriminación extremo bajo teorías retrogradas en el Día del Respeto de la Diversidad Cultural, este 12 de octubre. Fecha que desde 2010 dejó se ser denominada "Día de la Raza" bajo la reflexión sobre "un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos", según explicó en su momento el decreto.

Pero para Espert no hay respecto ni Diversidad Cultural y, cargado de odio, protagonizó un mensaje que fue repudiando en las redes sociales donde expresó su rechazo a la denominación "Día del Respeto por la Diversidad Cultural" y exigió volver a llamarlo "Día de la Raza" por lo que agredió a los "kirchneristas".

"Mañana 12 de octubre los seres humanos normales festejamos, como toda la vida, el Dia de la Raza. Y eso no tiene nada de racista. Los simios drogados kirchneristas, no sabemos qué engendro lingüístico festejarán", lanzó el candidato el candidato a diputado nacional por Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires.

Entre los repudios por sus dichos discriminatorios, los usuarios de Twitter también de aclararon lo más básico a Espert que es que una fecha como el 12 de octubre, donde toda América Latina avanza en una apuesta por "transformar el equívocamente llamado 'Descubrimiento de América' para enaltecer las culturas originarias, no se festeja ni se celebra sino que se conmemora y se reflexiona con respeto.