El Espacio Puebla afirma que el problema de Argentina son "los fugadores de divisas"

La necesidad de que la deuda la paguen los que la fugaron y de tomar medidas concretas para reducir los altos niveles inflacionarios fueron algunos de los temas en debate en un encuentro convocado por la organización política Puebla.

Este sábado el exlegislador e integrante del Espacio Puebla José Cruz Campagnoli; el dirigente gremial de SUTEBA Roberto Baradel y la periodista Cynthia García protagonizaron un debate en la Universidad Nacional de José C. Paz sobre los desafíos del campo popular. La unidad del Frente de Todos, la necesidad de que la deuda la paguen los que la fugaron y de tomar medidas concretas para reducir los altos niveles inflacionarios, así como la moderación de Alberto Fernández a la hora de tomar decisiones, el lugar que le dan en el gobierno al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, fueron algunos de los ejes de la discusión que encabezaron y que giró también en torno a la disputa por el sentido común.

Para Cynthia García, “los micrófonos del periodismo deben estar más en el territorio y menos en el adentro de un status quo mediático que desconoce estigmatiza y niega la conflictividad". "Si la prensa aún tiene algún rol transformador es el que sostiene la comunicación popular, dando la disputa sobre el sentido común que culpa de la pobreza a quienes la padecen y no hace foco en los que se quedan con casi toda la torta”, sumó.

En el debate, el legislador Campagnoli sostuvo que "los dólares que fugaron los 100 principales fugadores son 10 años de planes sociales para 1.200.000 compatriotas". "El problema de la Argentina no son los que cortan calle pidiendo comida, sino los que nos roban con los aumentos de precios y la fuga de divisas" agregó Campagnoli.

“Yo defiendo la Unidas en todos los ámbitos. A mi no me van a correr con eso. Pero pregunto: ¿unidad para qué?, destacó por otro lado Roberto Baradel, quien resaltó que "la unidad es para transformar la realidad, para mejorarle la vida a las necesidades de la gente; porque para que la copa derrame la tenemos que tirar nosotros".

En ese sentido, dijo coincidir además con la frase de Máximo Kirchner en la que habla de que "no haya dirigentes amontonados por un lado y la gente por otro". "Hubo 2019 porque hubo lucha en la calle y los gremios y las organizaciones no nos resignamos.

El gobierno tiene que enfrentar a los poderosos. Si no lo hace tendremos que salir a la calle a exigírselo nosotros”, enfatizó Baradel

El debate completo se puede visualizar en: https://fb.watch/ciIvqvXIpT/

El debate fue convocado por la organización política Puebla, fundada por un núcleo de dirigentes provenientes de Nuevo Encuentro, entre ellos José Cruz Campagnoli, el Secretario General de los Metrodelegados Beto Pianelli, el dirigente porteño Flavio Turne y el concejal Horacio Chiqué.